Πέντε ρήγματα που αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, η κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων, η αυστηροποίηση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων και η εντεινόμενη μεταναστευτική πίεση κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων – και όχι άδικα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες απειλούν να υπονομεύσουν τον πολυμερισμό και να επιταχύνουν την άνοδο μπλοκ όπως η ομάδα BRICS+, αποτελούμενη από μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για μια βαθιά αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Ωστόσο, όπως τονίζεται σε ανάλυση του Project Syndicate, πέντε επιπλέον διαρθρωτικές τάσεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν εξίσου – αν όχι περισσότερο – μετασχηματιστικές.

Οι δημογραφικές μεταβολές

Η πρώτη είναι η δημογραφική αλλαγή. Αν και ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να κορυφωθεί γύρω στα 10,3 δισεκατομμύρια στα μέσα της δεκαετίας του 2080, αυτός ο συνολικός αριθμός αποκρύπτει ισχυρές υποκείμενες μεταβολές. Ο παγκόσμιος πληθυσμός γίνεται μεγαλύτερος ηλικιακά με ταχείς ρυθμούς και ο λόγος των ατόμων σε ηλικία εργασίας προς τους συνταξιούχους αναμένεται να μειωθεί από 9,4 το 1997 σε μόλις 3,9 έως το 2050, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στα δημόσια οικονομικά.

Φυσικά, οι δημογραφικές τάσεις διαφέρουν δραματικά από χώρα σε χώρα. Η Ινδία έχει ξεπεράσει την Κίνα ως η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, ενώ ο πληθυσμός της Κίνας – σήμερα περίπου 1,4 δισεκατομμύρια – αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τα 750 εκατομμύρια έως το 2100. Ο πληθυσμός της Ιταλίας προβλέπεται να μειωθεί από 60 εκατομμύρια σε 27 εκατομμύρια την ίδια περίοδο, ενώ της Ιαπωνίας ενδέχεται να καταρρεύσει από 128 εκατομμύρια σε 53 εκατομμύρια. Αντίθετα, ο πληθυσμός της Νιγηρίας αναμένεται να τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 791 εκατομμύρια, καθιστώντας τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο μετά την Ινδία.

Οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι βαθιές. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο αναμένεται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό τα επόμενα 25 χρόνια, την ίδια στιγμή που πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες θα αντιμετωπίζουν μακροχρόνια δημογραφική συρρίκνωση. Το διευρυνόμενο αυτό χάσμα θα εντείνει τις πιέσεις στην εργασία και την οικονομία, τροφοδοτώντας τη μετανάστευση σε μια περίοδο όπου τα παγκόσμια συστήματα ήδη δοκιμάζονται από ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτοπισμού πληθυσμών.

Οι δημογραφικές αυτές μεταβολές θα αλλάξουν επίσης τα παγκόσμια πρότυπα κατανάλωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τα τρόφιμα. Η Ινδία μπορεί να είναι πολυπληθέστερη από την Κίνα, όμως το κατά κεφαλήν εισόδημα της Κίνας – περίπου 13.300 δολάρια, σχεδόν πενταπλάσιο από εκείνο της Ινδίας – δείχνει ότι η πληθυσμιακή αύξηση μετατοπίζεται προς χαμηλότερου εισοδήματος οικονομίες που καταναλώνουν αγαθά χαμηλότερης αξίας.

Ο παράγοντας της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η δεύτερη διαρθρωτική τάση είναι η ανατροπή της αγοράς εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αν και ο υπερκύκλος της ΤΝ υπόσχεται αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, ενδέχεται ταυτόχρονα να εκτοπίσει εκατομμύρια εργαζομένους, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα ρουτίνας με επαναλαμβανόμενα καθήκοντα. Παρότι οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων διαφέρουν, ακόμη και τα πιο συντηρητικά σενάρια προδιαγράφουν την εμφάνιση μιας «υποαπασχολούμενης» ή άνεργης τάξης, με σοβαρές κοινωνικές και μακροοικονομικές συνέπειες.

Επιπλέον, εάν η ανάπτυξη που τροφοδοτείται από την ΤΝ ωφελήσει δυσανάλογα το κεφάλαιο εις βάρος της εργασίας, η ανισότητα θα αυξηθεί και οι κυβερνήσεις θα δεχθούν πιέσεις να παρέμβουν. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις – ιδίως στον τεχνολογικό τομέα – ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερη φορολογία για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου ενός καθολικού βασικού εισοδήματος.

Το νερό και κρίσιμες πρώτες ύλες λιγοστεύουν

Η τρίτη διαρθρωτική τάση αφορά τους περιορισμούς στους φυσικούς πόρους, οι οποίοι απειλούν να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και να διευρύνουν τις γεωπολιτικές ρωγμές. Ο χαλκός, για παράδειγμα, βρίσκεται ήδη σε διαρθρωτικό έλλειμμα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για έλλειμμα 30% έως το 2035 χωρίς σημαντικές επενδύσεις σε νέα μεταλλευτικά έργα. Άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το λίθιο, το νικέλιο και το κοβάλτιο, αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις στην προσφορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών ελλείψεων που θα μπορούσαν να παραλύσουν την παραγωγή μπαταριών και να εκτροχιάσουν τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Η έλλειψη νερού αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό περιορισμό. Περίπου το 25% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής πραγματοποιείται σε περιοχές με υψηλή υδατική καταπόνηση, καθιστώντας τα συστήματα τροφίμων ευάλωτα σε ελλείψεις και απότομες αυξήσεις τιμών. Και επειδή το νερό είναι απαραίτητο τόσο για την ψύξη των κέντρων δεδομένων όσο και για την παραγωγή ημιαγωγών, η ταχεία υιοθέτηση της ΤΝ θα εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις.

Οι επιθετικές διαθέσεις των ΗΠΑ

Η τέταρτη τάση είναι η έντονη αύξηση της όρεξης για ρίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία τροφοδοτεί ένα νέο κύμα κερδοσκοπικών επενδύσεων. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρυθμιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ συνεχίζει να ενθαρρύνει υψηλότερη ανάληψη κινδύνου τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, τα χρηματιστήρια παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) του S&P 500 γύρω στο 30 – πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Παράλληλα, οι επενδυτές διοχετεύουν ολοένα περισσότερα κεφάλαια σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτική πίστωση, επιχειρηματικά κεφάλαια, κρυπτονομίσματα, «meme coins» και χρυσό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% τον τελευταίο χρόνο.

Η έξαρση της βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας δύσκολα θα ανακοπεί, καθώς οι baby boomers αναμένεται να μεταβιβάσουν περίπου 100 τρισεκατομμύρια δολάρια στις νεότερες γενιές έως το 2048. Αυτή η τεράστια διαγενεακή μεταφορά πλούτου θα διοχετεύσει επιπλέον επενδυτικό κεφάλαιο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, διογκώνοντας τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και καθώς ο όγκος των αποταμιεύσεων ασκεί καθοδική πίεση στα πραγματικά επιτόκια.

Η εισροή νέων κεφαλαίων ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Οι μοχλευμένες τοποθετήσεις κατευθύνονται ολοένα και περισσότερο μέσω του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, μακριά από την κανονιστική εποπτεία, δημιουργώντας ευπάθειες που θα μπορούσαν να μεταδοθούν στην πραγματική οικονομία. Η μετατόπιση της πιστωτικής δραστηριότητας εκτός των παραδοσιακών τραπεζών αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Ακόμη και αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μειώσει τα επιτόκια, οι μειώσεις αυτές ενδέχεται να μην φτάσουν ποτέ στους δανειολήπτες, περιορίζοντας την ικανότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να τονώσουν την ανάπτυξη.

Εγκλωβισμένο στη γραφειοκρατία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη

Τέλος, η αυξημένη αποστροφή προς το ρίσκο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη εξελίσσεται σε διαρθρωτικό πρόβλημα από μόνη της. Εδώ και δεκαετίες, οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης επιβαρύνονται από γραφειοκρατικά εμπόδια, αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις και κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ είναι συνήθως 8 έως 10 φορές υψηλότερες από εκείνες στην ΕΕ, ενώ περίπου το 70% των νοικοκυριών της ευρωζώνης δηλώνει απρόθυμο να αναλάβει χρηματοοικονομικό κίνδυνο, έναντι λιγότερων από 40% στις ΗΠΑ.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου, για παράδειγμα αποτυπώνει ανάγλυφα το βάθος αυτής της χρηματοπιστωτικής καχεξίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι εταιρείες άντλησαν μόλις 160 εκατ. λίρες (214 εκατ. δολάρια) μέσω εισαγωγών στο Λονδίνο – χαμηλό 30 ετών – εκτοπίζοντας την πόλη από τις 20 κορυφαίες αγορές IPO παγκοσμίως. Παράλληλα, τα βρετανικά συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν μειώσει την εγχώρια έκθεσή τους σε μετοχές από 53% σε μόλις 6% τα τελευταία 25 χρόνια, περιορίζοντας δραστικά το διαθέσιμο κεφάλαιο για τις βρετανικές επιχειρήσεις.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα χρηματοοικονομικό ζήτημα, καθώς η συρρίκνωση του οικονομικού ρόλου της Ευρώπης διαβρώνει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της. Χωρίς μια δραστική αλλαγή πορείας, η ήπειρος κινδυνεύει να χάσει τον υπερκύκλο της τεχνητής νοημοσύνης και να μετατραπεί σε τεχνολογική αποικία αντί για κινητήρια δύναμη καινοτομίας.

Καθεμία από αυτές τις πέντε διαρθρωτικές τάσεις θα μπορούσε να μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία – επαναχαράσσοντας εμπορικές διαδρομές, ανακατευθύνοντας επενδυτικές ροές, μεταβάλλοντας τη διανομή και την τιμολόγηση βασικών τροφίμων και κρίσιμων ορυκτών, και αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων, την κατανομή κεφαλαίων και τις διασυνοριακές επενδύσεις. Οι πιο προετοιμασμένοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα είναι εκείνοι που θα αναγνωρίσουν έγκαιρα τα διακυβεύματα και θα προσαρμοστούν αναλόγως.