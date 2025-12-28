Λαβρόφ: Βασικό εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «το βασικό εμπόδιο» για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε την Κυριακή ( 28/12) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ενόψει ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Λαβρόφ είπε ότι η ΕΕ «δεν κρύβει το γεγονός ότι προετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης».

«Βλέπουμε ότι το καθεστώς Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι προστάτες του δεν είναι έτοιμοι να εμπλακούν σε εποικοδομητικές συνομιλίες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Κρεμλίνο «εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής διευθέτησης».

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ δημοσιεύτηκαν την ώρα που ο Ζελένσκι κατευθυνόταν στη Φλόριντα για να συναντήσει τον Τραμπ στο κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο, προκειμένου να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες για προτάσεις τερματισμού της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει στη 1 μ.μ. τοπική ώρα Φλόριντας (7 μ.μ. στις Βρυξέλλες).

Η συνάντηση ακολουθεί εβδομάδες διαπραγματεύσεων από απεσταλμένους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αφότου ο Τραμπ πρότεινε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων τον Νοέμβριο. Η πρόταση έχει αναθεωρηθεί σε 20 σημεία, με τον Ζελένσκι να παρουσιάζει τις λεπτομέρειες σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα.

Νωρίς το Σάββατο (27/12), η Μόσχα σφυροκόπησε την ουκρανική πρωτεύουσα με μία από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων. Τα ρωσικά πλήγματα σκότωσαν ένα άτομο, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Ζελένσκι μίλησε με αρκετούς ηγέτες της ΕΕ ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ το Σάββατο.

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