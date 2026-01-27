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Morgan Stanley: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των επενδυτών το 2026 - Overweight στις μετοχές
Ειδήσεις
16:32 - 27 Ιαν 2026

Morgan Stanley: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των επενδυτών το 2026 - Overweight στις μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα προσελκύει αυξημένη προσοχή από τους επενδυτές των ανεπτυγμένων αγορών το 2026, λόγω των επικείμενων αναταξινομήσεων δεικτών, επισημαίνει η Morgan Stanley σε νέα ανάλυσή της. Ο επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία και οι ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθιστούν τη χώρα «ελκυστικό προορισμό» για κεφάλαια.

Η Morgan Stanley διατηρεί overweight στάση στις ελληνικές μετοχές στο πλαίσιο της στρατηγικής για την EEMEA, εκτιμώντας ότι το 2026 θα είναι έτος μετάβασης, όπου το ενδιαφέρον των επενδυτών των αναπτυγμένων αγορών θα αυξηθεί αισθητά, ξεκινώντας όμως από πολύ χαμηλή βάση.

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές μετοχές βρίσκονται σε ένα σπάνιο «κατάλληλο σημείο» ανάμεσα στις αναδυόμενες και τις ανεπτυγμένες αγορές. Η αγορά συνδυάζει μακροοικονομική σταθερότητα και ισχυρή κερδοφορία, ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας περιθώρια ανόδου για τους επενδυτές.

Ο οίκος προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει την ανάπτυξη των ανεπτυγμένων χωρών το 2026 και το 2027, με ρυθμούς ΑΕΠ 2,1% και 2,2% αντίστοιχα, σχεδόν εξ ολοκλήρου καθοριζόμενους από την εγχώρια ζήτηση. Οι επενδύσεις αναδεικνύονται σε κύριο μοχλό ανάπτυξης, ενώ η κατανάλωση θα συνεχίσει να ενισχύεται χάρη στην αύξηση των μισθών. Η Morgan Stanley τονίζει ότι η αύξηση των επενδύσεων μετά την πανδημία μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές αυξάνονται από το 2027, όταν λήγει το πρόγραμμα RRF. Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι τα υπολειπόμενα κεφάλαια από το RRF και τα ταμεία συνοχής της ΕΕ μπορούν να διατηρήσουν τις επενδύσεις σε υψηλά επίπεδα, μειώνοντας την πιθανότητα «investment cliff».

Στρατηγική επενδύσεων και στάση απέναντι στα ελληνικά assets

Η Morgan Stanley διατηρεί στάση overweight στις ελληνικές μετοχές, προτιμώντας έκθεση μέσω τραπεζών, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις μετοχές ΕΕΜΕΑ. Σημειώνει ότι η απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολόγων διαπραγματεύεται πλέον σύμφωνα με την περιφέρεια της ΕΕ και κάτω από τα επίπεδα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε ευρεία μεταρρυθμιστική ατζέντα, ενώ το spread των ελληνικών μετοχών παραμένει ευρύ σε σχέση με την Ευρώπη.

Στον τομέα των ομολόγων, η Morgan Stanley τηρεί ουδέτερη στάση, εκτιμώντας ότι το spread έναντι του Bund έχει περιορισμένο περιθώριο περαιτέρω σύσφιξης. Ωστόσο, αναγνωρίζει ελκυστικές ευκαιρίες για carry trade, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη της Ελλάδας παραμένουν ισχυρά και η χώρα έχει επανέλθει σε επενδυτική βαθμίδα από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Προοπτικές αναβάθμισης και δεικτών

Η ελληνική αγορά τίθεται στο ραντάρ των επενδυτών των ανεπτυγμένων αγορών, καθώς πλησιάζουν σημαντικές αναβαθμίσεις δεικτών. Ο FTSE αναβάθμισε πρόσφατα την Ελλάδα, με ισχύ τον Σεπτέμβριο, ενώ ο STOXX θα επανεξετάσει τη λίστα παρακολούθησης τον Απρίλιο για πιθανή ένταξη στον δείκτη αναδυόμενων αγορών. Παράλληλα, ο MSCI ξεκίνησε επίσημη διαβούλευση για πιθανή μελλοντική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς.

Η Morgan Stanley καταλήγει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο μετάβασης, προσφέροντας ισχυρές επενδυτικές προοπτικές για μετοχές, ενώ η οικονομική σταθερότητα και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων καθιστούν τη χώρα σημείο ενδιαφέροντος για τους διεθνείς επενδυτές το 2026 και τα επόμενα χρόνια.

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