ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναταράξεις στις ΗΠΑ για πιθανή χρήση ΑΙ στη σύλληψη Μαδούρο
Ειδήσεις
20:10 - 14 Φεβ 2026

Αναταράξεις στις ΗΠΑ για πιθανή χρήση ΑΙ στη σύλληψη Μαδούρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις πυροδοτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic φέρεται να αξιοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης, δεν αποσαφηνίζει τον ακριβή ρόλο του συστήματος ΑΙ στην επιχείρηση, η οποία –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– περιλάμβανε και βομβαρδισμούς σε πολλαπλές τοποθεσίες στο Καράκας τον περασμένο μήνα. Παραμένει ασαφές εάν το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στο στάδιο της προετοιμασίας ή και κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης.

Αντίστοιχες αναφορές δημοσίευσε και το Axios, το οποίο μάλιστα υποστηρίζει ότι το Claude αξιοποιήθηκε και ενόσω η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Αν και δεν δίνονται λεπτομέρειες για τις ακριβείς λειτουργίες που ενεργοποιήθηκαν, σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εργαλεία ΑΙ για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο — δυνατότητες που θεωρούνται κρίσιμες σε σύνθετα και ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: από τη μία επιδιώκουν συμβόλαια με κρατικούς φορείς και τις ένοπλες δυνάμεις, από την άλλη διατηρούν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη χρήση των μοντέλων τους.

Στην περίπτωση της Anthropic, οι όροι χρήσης απαγορεύουν ρητά την αξιοποίηση του Claude για τη διευκόλυνση βίαιων ενεργειών, την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης. Το ενδεχόμενο εμπλοκής του μοντέλου σε στρατιωτική επιχείρηση δημιουργεί, ως εκ τούτου, ερωτήματα για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι περιορισμοί αυτοί.

Η ίδια η εταιρεία διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση, απορρίπτοντας αιτιάσεις περί άμεσης εμπλοκής.

Επανεξέταση συνεργασίας από το Πεντάγωνο

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επανεξετάζει τη συνεργασία του με την Anthropic. Η τοποθέτηση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι εντός του Πενταγώνου εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη στάση και τους όρους συνεργασίας της εταιρείας.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει ταχθεί υπέρ της ταχείας ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο τη διατήρηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι της Κίνας.

Οι επαφές μεταξύ Πενταγώνου και εταιρειών ΑΙ συνεχίζονται, τόσο ως προς την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα συστήματα όσο και αναφορικά με πιθανή αναθεώρηση των περιορισμών χρήσης. Το περιστατικό αναδεικνύει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και στη στρατιωτική αξιοποίηση, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο το κρίσιμο ερώτημα: μέχρι ποιο σημείο μπορεί —ή πρέπει— να φτάνει η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει
Ειδήσεις

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια
Ειδήσεις

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ