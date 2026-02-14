Αναταράξεις στις ΗΠΑ για πιθανή χρήση ΑΙ στη σύλληψη Μαδούρο

Πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις πυροδοτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic φέρεται να αξιοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης, δεν αποσαφηνίζει τον ακριβή ρόλο του συστήματος ΑΙ στην επιχείρηση, η οποία –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– περιλάμβανε και βομβαρδισμούς σε πολλαπλές τοποθεσίες στο Καράκας τον περασμένο μήνα. Παραμένει ασαφές εάν το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στο στάδιο της προετοιμασίας ή και κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης της επιχείρησης.

Αντίστοιχες αναφορές δημοσίευσε και το Axios, το οποίο μάλιστα υποστηρίζει ότι το Claude αξιοποιήθηκε και ενόσω η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Αν και δεν δίνονται λεπτομέρειες για τις ακριβείς λειτουργίες που ενεργοποιήθηκαν, σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εργαλεία ΑΙ για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο — δυνατότητες που θεωρούνται κρίσιμες σε σύνθετα και ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: από τη μία επιδιώκουν συμβόλαια με κρατικούς φορείς και τις ένοπλες δυνάμεις, από την άλλη διατηρούν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη χρήση των μοντέλων τους.

Στην περίπτωση της Anthropic, οι όροι χρήσης απαγορεύουν ρητά την αξιοποίηση του Claude για τη διευκόλυνση βίαιων ενεργειών, την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης. Το ενδεχόμενο εμπλοκής του μοντέλου σε στρατιωτική επιχείρηση δημιουργεί, ως εκ τούτου, ερωτήματα για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι περιορισμοί αυτοί.

Η ίδια η εταιρεία διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση, απορρίπτοντας αιτιάσεις περί άμεσης εμπλοκής.

Επανεξέταση συνεργασίας από το Πεντάγωνο

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επανεξετάζει τη συνεργασία του με την Anthropic. Η τοποθέτηση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι εντός του Πενταγώνου εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τη στάση και τους όρους συνεργασίας της εταιρείας.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει ταχθεί υπέρ της ταχείας ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο τη διατήρηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι της Κίνας.

Οι επαφές μεταξύ Πενταγώνου και εταιρειών ΑΙ συνεχίζονται, τόσο ως προς την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα συστήματα όσο και αναφορικά με πιθανή αναθεώρηση των περιορισμών χρήσης. Το περιστατικό αναδεικνύει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και στη στρατιωτική αξιοποίηση, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο το κρίσιμο ερώτημα: μέχρι ποιο σημείο μπορεί —ή πρέπει— να φτάνει η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε πολεμικές επιχειρήσεις.