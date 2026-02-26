Μόσχα: Χωρίς βιασύνη για συμφωνία στην Ουκρανία - Δεν υπάρχουν προθεσμίες

Η Ρωσία δεν προτίθεται να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε δηλώσεις του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη (26/2). «Έχετε ακούσει τίποτα από εμάς για προθεσμίες; Δεν έχουμε προθεσμίες, έχουμε καθήκοντα. Τα ολοκληρώνουμε», ανέφερε, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων απαντώντας ουσιαστικά στα χρονοδιαγράμματα που θέτει ο πρόεδρος Τραμπ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις σχετικά με την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να προσπαθήσουμε τώρα να ορίσουμε κάποιο στάδιο ή να κάνουμε προβλέψεις», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να συμφωνηθούν τα βασικά θέματα, όπως η τύχη των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που η Ρωσία επιδιώκει να ελέγξει. Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν θα προχωρήσει σε σύνοδο κορυφής παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών και για την υπογραφή συμφωνίας που θα προκύψει μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, κατά την οποία φέρεται να είπε: «θα ήθελα ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει σε ένα μήνα». Η συνομιλία διήρκησε περίπου μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής και πριν από τη συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Ζελένσκι στη Γενεύη.