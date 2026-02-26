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Πιέζει ο Τραμπ τον Ζελένσκι: «Θα ήθελα ο πόλεμος να τελειώσει σε ένα μήνα»
Ειδήσεις
11:50 - 26 Φεβ 2026

Πιέζει ο Τραμπ τον Ζελένσκι: «Θα ήθελα ο πόλεμος να τελειώσει σε ένα μήνα»

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία μετά τη συνάντηση στο Ντάβος τον περασμένο Ιανουάριο είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η συνομιλία, που διήρκησε περίπου μισή ώρα, πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μία ημέρα πριν από τη συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Ζελένσκι στη Γενεύη.

Τρεις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφεραν ότι η συνομιλία διεξήχθη σε «πολύ φιλικό και θετικό κλίμα». Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για την υποστήριξή του, υπογραμμίζοντας ότι μόνο εκείνος μπορεί να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο Ζελένσκι είπε στη συνέχεια ότι ελπίζει ο πόλεμος να τελειώσει φέτος, και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει πάρα πολύ και ότι θα ήθελε να τελειώσει σε ένα μήνα», σημείωσε μία από τις πηγές.

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