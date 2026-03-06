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ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln χτυπήθηκε από ιρανικά drones
Ειδήσεις
18:19 - 06 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln χτυπήθηκε από ιρανικά drones

Reporter.gr Newsroom
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Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν υπέστη ζημιές από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (6/3), Αμερικανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης που ανέφεραν ότι το «Αβραάμ Λίνκολν» επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς», δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην είδηση που μετέδωσε χθες η ιρανική κρατική τηλεόραση ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν στην περιοχή του Κόλπου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα (2/3), οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ισχυριστεί ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις ιρανικούς πυραύλους, πληροφορία που η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή είχε διαψεύσει.

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