Ο Λέων απέναντι στον Τραμπ: Ένας χρόνος παποσύνης με πολιτικές αιχμές

Ο πρώτος Πάπας αμερικανικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα καταδίκασε με σφοδρότητα τον πόλεμο και τον δεσποτισμό κατά τη διάρκεια περιοδείας σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, αναμένεται να δημοσιεύσει μέσα στον μήνα το πρώτο εκτενές διδακτικό του κείμενο, ενώ προετοιμάζεται και για ταξίδι μίας εβδομάδας στην Ισπανία τον Ιούνιο.

Ο Λέων, που στους πρώτους δέκα μήνες της παποσύνης του διατηρούσε σχετικά χαμηλό προφίλ πριν δεχθεί επιθέσεις από τον Τραμπ εξαιτίας της κριτικής του στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν, έχει επίσης προγραμματίσει πέντε επισκέψεις εντός Ιταλίας μέχρι τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Reutrers.

Καθώς οι υποχρεώσεις του αυξάνονται, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Πάπας θα συνεχίσει τον πιο δυναμικό τόνο που υιοθέτησε στην Αφρική, καθώς το Βατικανό εμφανίζεται ολοένα και πιο ανήσυχο για την πορεία της παγκόσμιας ηγεσίας.

«Ο Πάπας Λέων έχει εξελιχθεί στη μοναδική, ξεκάθαρη φωνή της παγκόσμιας κοινότητας υπέρ της ειρήνης και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε στο Reuters ο καρδινάλιος της Ουάσιγκτον, Ρόμπερτ ΜακΈλροϊ, στενός σύμμαχος του Ποντίφικα.

«Ο Λέων δείχνει ολοένα μεγαλύτερη προθυμία να εφαρμόσει το μήνυμα του Ευαγγελίου με συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μας περιβάλλουν», πρόσθεσε ο ΜακΈλροϊ, αναφερόμενος στα βιβλικά κείμενα που περιγράφουν τη ζωή του Ιησού.

Ξεκίνησε ως σχετικά άγνωστη μορφή

Ο Λέων, κατά κόσμον Ρόμπερτ Πρέβοστ, εξελέγη από το κονκλάβιο των καρδιναλίων στις 8 Μαΐου 2025 για να ηγηθεί της Καθολικής Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων πιστών, έπειτα από διήμερη μυστική διαδικασία στην Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού.

Διαδέχθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του επιχείρησε να ανοίξει τη συχνά συντηρητική Εκκλησία προς τον σύγχρονο κόσμο.

Ο Πρέβοστ, που υπηρέτησε επί δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού πριν αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στο Βατικανό το 2023, υπήρξε διακριτικός υποστηρικτής της πολιτικής του Φραγκίσκου, αλλά παρέμενε σχετικά άγνωστος διεθνώς. Αν και το όνομά του ακουγόταν ως πιθανός διάδοχος, δεν θεωρούνταν φαβορί.

Στους πρώτους μήνες της παποσύνης του απέφευγε τα αμφιλεγόμενα ζητήματα. Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο άρχισε να επικρίνει τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις από συντηρητικούς Αμερικανούς καθολικούς.

Μετά την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις εναντίον του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο» και «απαίσιο».

Κατά τη δεκαήμερη περιοδεία του στην Αφρική τον Απρίλιο, ο Πάπας προειδοποίησε ότι οι επιδιώξεις των πλουσιότερων απειλούν την ειρήνη, κατήγγειλε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από «νεοαποικιακές» δυνάμεις και δήλωσε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων».

Αργότερα διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι οι ομιλίες του είχαν γραφτεί εβδομάδες πριν από το ταξίδι και δεν στόχευαν προσωπικά τον Τραμπ.

Επίσκεψη στη Λαμπεντούζα, αλλά όχι στις ΗΠΑ

Ο Λέων θα περάσει την πρώτη επέτειο της εκλογής του επισκεπτόμενος τις ιταλικές πόλεις Πομπηία και Νάπολη, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης, όπου θα προσκυνήσει σε καθολικό ιερό και θα συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων.

Η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη από πέντε προγραμματισμένες περιοδείες εντός Ιταλίας, οι οποίες θα κορυφωθούν στις 4 Ιουλίου με επίσκεψη στη Λαμπεντούζα — το νησί νότια της Σικελίας που έχει γίνει σημείο πρώτης υποδοχής μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη.

Η επιλογή της ημερομηνίας, ανήμερα της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρώπη απειλείται με «πολιτισμική εξαφάνιση» λόγω της μετανάστευσης. Η επίσκεψη είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Φεβρουάριο, λίγο μετά τη γνωστοποίηση ότι ο Πάπας δεν θα επισκεφθεί φέτος τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο καρδινάλιος του Σικάγο, Μπλέιζ Κούπιτς, δήλωσε στο CBS News τον Απρίλιο ότι με αυτή την επίσκεψη ο Πάπας «στέλνει το μήνυμα πως βασική του προτεραιότητα είναι να βρίσκεται δίπλα στους περιθωριοποιημένους και τους κατατρεγμένους».

Το Βατικανό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης μεγάλης εγκυκλίου του Λέοντα, ωστόσο θεωρείται πολύ πιθανό να κυκλοφορήσει πριν από το τέλος Μαΐου.

Το κείμενο αναμένεται να ασχολείται με σειρά ηθικών προκλήσεων της εποχής μας, μεταξύ των οποίων και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πάπας πιθανότατα θα αναφερθεί επίσης στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στην κρίση ηγεσίας παγκοσμίως.

Ο ειδικός σε θέματα Βατικανού και ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Fordham, Ντέιβιντ Γκίμπσον, εκτίμησε ότι ο Λέων θα επιλέξει να μιλήσει για πανανθρώπινες αξίες και όχι να στοχοποιήσει συγκεκριμένους ηγέτες, όπως ο Τραμπ.

«Αν κάποιος ηγέτης νιώθει ότι θίγεται από τα λόγια του Λέοντα, ίσως αυτό να είναι δικό του πρόβλημα και όχι του Πάπα», είπε χαρακτηριστικά ο Γκίμπσον.