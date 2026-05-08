Ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν στον Περσικό Κόλπο

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους, drones και επιθέσεις με μικρά σκάφη εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, και οι ΗΠΑ αντέδρασαν χτυπώντας ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ευθύνονται για τις επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ή Centcom.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones αυτοκτονίας εναντίον των πολεμικών πλοίων σε αντίποινα για μια επίθεση των ΗΠΑ σε ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο. Οι ΗΠΑ πυροβόλησαν εξουθενωτικά ένα δεξαμενόπλοιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο, όπως είπαν, προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Αφού το Ιράν πυροβόλησε εναντίον των πολεμικών πλοίων, οι ΗΠΑ στόχευσαν ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και drones, τοποθεσίες διοίκησης και ελέγχου και κόμβους πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, ανακοίνωσε η Centcom. Αναφέρθηκαν εκρήξεις σε αρκετές τοποθεσίες κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Η CENTCOM δεν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά παραμένει τοποθετημένη και έτοιμη να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση, υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή. Δεν επλήγησαν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε η Centcom.

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν ενώ το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεργάζονταν με μεσολαβητές για να διαμορφώσουν ένα μονοσέλιδο πλαίσιο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τα πυρηνικά.

Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τον αμερικανικό στρατό, διευκολύνοντας την επιχείρηση του Τραμπ στο στενό.