Το 80% των πολιτών ζητά κι άλλα μέτρα οικονομικής στήριξης

Δύο δημοσκοπήσεις δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη (8/5) με τη ΝΔ να έχει φθορά, αλλά να διατηρεί άνετη πρωτοκαθεδρία. Το σημαντικότερο εύρημα αφορά όμως την οικονομία, με τους πολίτες να τονίζουν πως τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ακρίβεια που τροποδοτείται από τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι αρκετά.

Στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, η ΝΔ έχει προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 22,5%, αλλά και απώλειες 2,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, η Ελληνική Λύση με 8,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας μόλις 3,9%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το ιδιαίτερα υψηλό 22%, στοιχείο που υποδηλώνει έντονη πολιτική ρευστότητα.

Αντίστοιχα, σε δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες 1,5% και προηγείται με ποσοστό 24%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12% και στη συνέχεια με 7,5% η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΚΚΕ λαμβάνει 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,5% και η Φωνή Λογικής 3%.

Σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε, όμως, πως οι πολίτες θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκή στήριξη απέναντι στη νέα οικονομική κρίση και τον πληθωρισμό που έχει φέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το 43% απαντά πως τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση είναι “στη λάθος κατεύθυνση” και το 37% πως τα μέτρα είναι μεν “στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κι άλλα.

Δηλαδή, το 80% των πολιτών θεωρεί πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν είναι επαρκείς και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών.