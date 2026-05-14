ΔΝΤ: «Ανάσα» για την παγκόσμια οικονομία ο διάλογος ΗΠΑ - Κίνας

Θετικά αποτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι η αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων συμβάλλει στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε σχετική τοποθέτηση, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζούλι Κοζάκ ανέφερε ότι η προσέγγιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς μειώνει την αβεβαιότητα που βαραίνει τις διεθνείς αγορές.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να διατηρούν επικοινωνία στο υψηλότερο επίπεδο», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάθε βήμα προς την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων έχει θετικό αποτύπωμα τόσο στις επιμέρους οικονομίες όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Το ΔΝΤ υπογράμμισε ότι η μείωση της αβεβαιότητας στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου λειτουργεί ενισχυτικά για την εμπιστοσύνη των αγορών και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ανάπτυξη.