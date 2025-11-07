Πετρέλαιο: Δεύτερη εβδομάδα απωλειών λόγω ανησυχιών για πλεονάζουσα προσφορά
13:52 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή 7/11, αλλά παραμένουν σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια, μετά από τρεις ημέρες σημαντικής πτώσης, εξαιτίας ανησυχιών για υπερπροσφορά και επιβράδυνση της ζήτησης στις ΗΠΑ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής τα συμβόλαια Brent αυξάνονται κατά 0,85%, φτάνοντας τα 63,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξάνεται κατά 0,94%, στα 59,99 δολάρια.

Παρά την σημερινή αυξητική πορεία και οι δύο δείκτες καταγράφουν εβδομαδιαίες απώλειες πάνω από 1,5%, καθώς οι κύριοι παγκόσμιοι παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγή τους.

«Η αγορά συνεχίζει να ζυγίζει την αυξανόμενη υπερπροσφορά πετρελαίου έναντι ενός μικτού μακροοικονομικού σκηνικού», δήλωσε ο αναλυτής της SEB, Όλε Χβαλμπάι.

Μια απροσδόκητη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων κατά 5,2 εκατομμύρια βαρέλια αναζωπύρωσε αυτήν την εβδομάδα τις ανησυχίες για υπερπροσφορά, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG Markets, Τόνι Σάικαμορ.

«Αυτό ενισχύθηκε από κινήσεις αποφυγής κινδύνου, ενισχύοντας το δολάριο, και τη συνεχιζόμενη παύση λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω υψηλότερων εισαγωγών και μειωμένης δραστηριότητας διύλισης, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων μειώθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) την Τετάρτη.

Οι ανησυχίες για τις συνέπειες της μεγαλύτερης παύσης λειτουργίας στην ιστορία της αμερικανικής κυβέρνησης επηρέασαν επίσης τις τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε μείωση πτήσεων σε μεγάλα αεροδρόμια λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ενώ ιδιωτικές αναφορές υποδεικνύουν αδύναμη εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί ως OPEC+, αποφάσισαν την Κυριακή να αυξήσουν ελαφρώς την παραγωγή τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η ομάδα διέκοψε περαιτέρω αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, φοβούμενη υπερπροσφορά.

Η υπερπροσφορά οδήγησε τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, να ανακοινώσει σημαντική μείωση των τιμών για τους Ασιάτες αγοραστές τον Δεκέμβριο.

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος Ρωσίας και Ιράν διαταράσσουν παράλληλα τις προμήθειες προς τους μεγαλύτερους εισαγωγείς παγκοσμίως, την Κίνα και την Ινδία, παρέχοντας κάποια στήριξη στις διεθνείς αγορές.Οι εισαγωγές αργού της Κίνας τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο και κατά 8,2% σε σύγκριση με πέρσι, φτάνοντας τους 48,36 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία, ενώ οι διυλιστικές μονάδες της μεγαλύτερης χώρας εισαγωγής πετρελαίου λειτουργούν με υψηλή πληρότητα.

Η ελβετική εμπορική εταιρεία Gunvor ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απέσυρε την πρότασή της για την αγορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας Lukoil, αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την χαρακτήρισε «μαριονέτα της Ρωσίας» και έδωσε σήμα ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στη συμφωνία.

«Η απόσυρση της Gunvor για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil δείχνει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν την εκστρατεία μέγιστης πίεσης κατά της Ρωσίας και τη δυνατότητα αυστηρής εφαρμογής κυρώσεων σε Rosneft και Lukoil», σχολίασε η Βαντάνα Χάρι, από την εταιρεία ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Συνεχίζονται οι απώλειες για το φυσικό αέριο - Απώλειες για τη στερλίνα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11), το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,675% στα 31,335 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, οι τιμές του χρυσού αυξάνονται καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε πιθανή μείωση των αμερικανικών επιτοκίων, ενώ οι ανησυχίες για το συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης στις ΗΠΑ ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική δραστηριότητα και η διατήρηση της πολιτικής αβεβαιότητας κρατούν τον χρυσό σε θετικό έδαφος, παρά τις ευρύτερες διακυμάνσεις στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, ο χρυσός κερδίζει κατά 0,31% στα 4.003,95 δολάρια.

Στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι κινείται και αυτό ανοδικά κατά 0,71% στα 48,335 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός, σημειώνει απώλειες κατά 0,07% και βρίσκεται στα 4,964 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο συνεχίζει να εμφανίζει απώλειες κατά 0,09% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1557 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με κέρδη κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3118 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζει απώλειες 0,20% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8811 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 14:14
