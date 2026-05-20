Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως
10:23 - 20 Μάι 2026

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Reporter.gr Newsroom
Σε επίπεδα άνω των 150 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου (boed) ημερησίως, εκ των οποίων το 84% σε φυσικό αέριο, έχει πλέον επανέλθει η παραγωγή του ομίλου της Energean, μετά την επανέναρξη της λειτουργίας του FPSO Energean Power στο Ισραήλ, έπειτα από 41 ημέρες διακοπής λόγω των γεωπολιτικών αναταραχών στην περιοχή.

Η Energean περιμένει άμεση αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στο Ισραήλ με την λειτουργία της δεύτερης μονάδας επεξεργασίας, προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Katlan στο Ισραήλ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εξαγωγές, και Irena στην Κροατία, ενώ έχει δρομολογήσει δύο ερευνητικές γεωτρήσεις, μία στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027, και μία, στην Αίγυπτο στην χερσαία περιοχή East Bir El Nus τον ερχόμενο μήνα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Energean εισέπραξε στη διάρκεια του α’ τριμήνου από την Αίγυπτο προηγούμενες οφειλές ύψους 125 εκατ. ευρώ, σε μία εξέλιξη που ενισχυσε τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε σχετικά: «Η διάρκεια ζωής των αποθεμάτων μας, που ανέρχεται σε 18 χρόνια, και τα 20 δισ. δολάρια μακροπρόθεσμων συμβολαιοποιημένων εσόδων από πώληση φυσικού αερίου σε βάθος 20ετίας, δημιουργούν ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο που στηρίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Energean. Παρά τα πρόσφατα γεγονότα, η εταιρεία απέδειξε την ανθεκτικότητά της, όπως καταδεικνύεται από τη στιβαρή ρευστότητα και την ισχυρή επιχειρησιακή επίδοση σε όλο τον Όμιλο.

»Το FPSO Energean Power επανεκκίνησε με ασφάλεια και χωρίς κανένα περιστατικό στις 9 Απριλίου, μετά από αναστολή 41 ημερών λόγω της περιφερειακής σύγκρουσης και σχετικής υπουργικής εντολής. Επαναφέραμε την παραγωγή στο πλήρες επίπεδο μέσα σε 48 ώρες από τη λήψη της υπουργικής έγκρισης, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της ποιότητας του περιουσιακού μας στοιχείου και της επιχειρησιακής μας ομάδας. Από την επανεκκίνηση και μέχρι το τέλος Απριλίου, η παραγωγή του Ομίλου ανήλθε κατά μέσο όρο σε 152 χιλ. boed, σε ευθυγράμμιση με την αρχική καθοδήγηση.

»Παρότι η εταιρεία στηρίζεται σε ισχυρά θεμελιώδη και θετικές προοπτικές ανάπτυξης, η αναστολή επηρέασε σαφώς τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2026. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για απόδοση στους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 10 σεντς/μετοχή για το Α’ τρίμηνο 2026.

»Κοιτώντας μπροστά, στο Ισραήλ αναμένουμε άμεση ενίσχυση των εσόδων από τους ρευστούς υδρογονάνθρακες που συνδέονται με το Brent, καθώς η θέση σε λειτουργία της δεύτερης μονάδας επεξεργασίας πετρελαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου έως το τέλος Μαΐου. Τα αναπτυξιακά μας έργα σε Ισραήλ και Κροατία παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για πρώτη παραγωγή αερίου στο Α’ εξάμηνο του 2027. Στην Αίγυπτο, έχουμε μειώσει τις απαιτήσεις σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης των παραχωρήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω μια ήδη ισχυρή επιχειρησιακή βάση. Έχουμε επίσης εξασφαλίσει νέο γεωτρύπανο για το 2027, το οποίο θα υποστηρίξει την επόμενη φάση αναπτυξιακών γεωτρήσεων. Οι οργανικές προοπτικές ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, με δύο βραχυπρόθεσμους ερευνητικούς καταλύτες σε Ελλάδα και Αίγυπτο, που στοχεύουν περίπου 300 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου δυνητικούς πόρους.

»Η στρατηγική μας είσοδος στην Αγκόλα προχωρεί σύμφωνα με το πλάνο, με τις τελικές εγκρίσεις να αναμένονται στο δεύτερο μισό του έτους και την ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες για την επέκταση του χαρτοφυλακίου μας στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιούμαστε ή στοχεύουμε, όπου το ιστορικό και οι σχέσεις μας προσφέρουν πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Energean έχει ισχυρά θεμέλια και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε την ανάπτυξη με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία.»

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων τριμήνου

Επιχειρησιακή επίδοση

  • Η παραγωγή στο Ισραήλ ανεστάλη για 41 ημέρες, οδηγώντας τη μέση ημερήσια παραγωγή ομίλου στο Α’ τρίμηνο σε 114 χιλ. boed.
  • Μετά την επανεκκίνηση, η παραγωγή του ομίλου ανήλθε σε 152 χιλ. boed, σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση.
  • Η καθοδήγηση παραγωγής του ομίλου για το 2026 αναθεωρείται σε 130–140 χιλ. boed.

Ανάπτυξη σε Ισραήλ και Κροατία

  • Η δεύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου, αυξάνοντας την παραγωγή υγρών σε πάνω από 20 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, έναντι 13 χιλ. τώρα.
  • Η ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Katlan και ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Nitzana παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για πρώτη παραγωγή το 2027 και για ολοκλήρωση έως τον Οκτώβριο του 2028 αντίστοιχα.
  • Έχει εξασφαλιστεί γεωτρύπανο για το πρόγραμμα ανάπτυξης του 2027.

Σημαντική πρόοδος στην Αίγυπτο

  • Εισπράχθηκαν 125 εκατ. δολάρια από την EGPC, μειώνοντας τις καθαρές απαιτήσεις στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2020.
  • Η συγχώνευση των τριών υπεράκτιων παραχωρήσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.
  • Η ερευνητική γεώτρηση στο East Bir El-Nus ξεκινά στα τέλη Ιουνίου/αρχές Ιουλίου.

Είσοδος στην Ανγκόλα

  • Η διαδικασία εγκρίσεων για την εξαγορά συμμετοχών της Chevron προχωρά κανονικά, με ολοκλήρωση έως το τέλος του 2026.

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2026

  • Έσοδα: 288 εκατ. δολάρια (έναντι 407 εκατ. πέρσι, λόγω της προσωρινής αναστολής της παραγωγής).
  • Adjusted EBITDAX: 184 εκατ. δολάρια (έναντι 278 εκατ. πέρσι λόγω της προσωρινής αναστολής της παραγωγής.
  • Διαθέσιμα: 227 εκατ. δολάρια (307 εκατ. δολάρια στις 30/4/2026).
  • Καθαρός δανεισμός: 3,325 δισ. δολάρια.

Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 10 σεντς/μετοχή για το Α’ τρίμηνο 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Energean για απόδοση στους μετόχους.

