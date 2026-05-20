«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη (20/5), μετά την επανειλημμένη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, καθώς οι διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν πτώση 2,82% στα 108,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) μειώνονται κατά 2,30% στα 101,89 δολάρια ανά βαρέλι.

«Οι τιμές είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να εμφανίζουν κάποια ανοδική δυναμική, ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία, δεδομένου ότι η προσφορά δεν θα επιστρέψει αμέσως στα προπολεμικά επίπεδα», δήλωσε ο αναλυτής έρευνας της LSEG, Emril Jamil.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο δείκτες είχαν υποχωρήσει σχεδόν 1 δολάριο την Τρίτη, μετά τη δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Τραμπ είχε νωρίτερα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν και ότι είχε βρεθεί μόλις μία ώρα μακριά από την εντολή επίθεσης πριν αυτή αναβληθεί.

Η Citi εκτίμησε την Τρίτη ότι το Brent μπορεί να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι οι αγορές πετρελαίου υποτιμούν τον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής της προσφοράς.

Παρομοίως, αναλυτές της PVM ανέφεραν ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ενδέχεται να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα. «Ωστόσο, όπως παρατηρείται τελευταία, οι συμμετέχοντες στην αγορά εμφανίζονται σχετικά αδιάφοροι ή και εφησυχασμένοι σχετικά με το τι μπορεί να φέρει η σύγκρουση», σημείωσε η PVM.

Σημειώνεται ότι το premium των συμβολαίων Brent για παράδοση τον επόμενο μήνα έναντι των συμβολαίων εξαμήνου - ένας δείκτης για τις εκτιμήσεις των traders σχετικά με την τρέχουσα «στενότητα» της προσφοράς - διαμορφώνεται γύρω στα 21 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά του προηγούμενου μήνα που ξεπερνούσαν τα 35 δολάρια.

Δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα αναχώρησαν την Τετάρτη από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται καθ’ οδόν προς έξοδο, αφού είχε παραμείνει για περισσότερους από δύο μήνες με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στο φορτίο του.

Ωστόσο, ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά παραμένει σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα περίπου 130 πλοία που περνούσαν καθημερινά πριν από τον πόλεμο. Για την κάλυψη της έλλειψης προσφοράς, οι χώρες βασίζονται σε εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη βδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute. Μειωμένα ήταν επίσης και τα αποθέματα καυσίμων.

Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Energy Information Administration, αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Κλείνοντα,ς υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, σε μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης πίεσης στην προσφορά, η Βρετανία έχει χαλαρώσει τις κυρώσεις ώστε να επιτρέπονται εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών που έχουν διυλιστεί στο εξωτερικό από ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Υποχώρηση και στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν επίσης πτωτικές τάσεις το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνοντας υποχωρώντας κατά 1,09% στα 51,25 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 1,41% στα 4,494.00 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες καταγράφει και το ασήμι κατά 2,09% στα 75,80 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός καταγράφει μείωση 1,11% στα 6,2450 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο κερδίζει 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1597 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή αύξηση εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,04% με την ισοτιμία στα 1,3390 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0.8659 λίρα ανά ευρώ.