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Σπανάκης στα Γιάννενα: Αυτοψία στις καταστροφές και έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την Ήπειρο
Ειδήσεις
17:55 - 23 Νοε 2025

Σπανάκης στα Γιάννενα: Αυτοψία στις καταστροφές και έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την Ήπειρο

Reporter.gr Newsroom
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Η Δυτική Ελλάδα συνεχίζει να μετρά τις τεράστιες καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι κατακλυσμιαίες βροχές των τελευταίων ημερών. Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργο Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη έχει μεταβεί στα Ιωάννινα προκειμένου να προεδρεύσει σύσκεψης με τους τοπικούς φορείς. 

Πλημμυρισμένες εκτάσεις, κατολισθήσεις που έχουν αποκόψει ολόκληρα χωριά, ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, αλλά και σοβαρές καταστροφές σε δημόσιες υποδομές, συνθέτουν το σκηνικό σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Καστοριά. Τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το έδαφος σε πολλές περιοχές παραμένει κορεσμένο και ασταθές, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι ακόμη και μέτρια βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει νέα κατολισθητικά φαινόμενα. Μηχανήματα συνεχίζουν να καθαρίζουν δρόμους, όμως σε πολλά τμήματα η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία.

Οι τοπικές αρχές μιλούν για ζημιές εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν γρήγορες αποζημιώσεις και μόνιμες λύσεις ώστε να μη ζήσουν ξανά παρόμοιες καταστροφές.

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Στην Κέρκυρα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Ο καιρός βελτιώνεται μόνο προσωρινά, πριν νέες βροχοπτώσεις επιδεινώσουν ξανά το ήδη κορεσμένο έδαφος. Η γη παραμένει ασταθής και σε πολλές ορεινές περιοχές έχουν εμφανιστεί επικίνδυνα σημάδια διάβρωσης.

Στο χωριό Καρουσάδες, κατολίσθηση κατέβασε τόνους λάσπης μέσα σε σπίτια, ενώ στην περιοχή του Αρίλλα το νερό εισέβαλε σε κατοικίες και επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε εξοπλισμό και υποδομές. Ο παραλιακός δρόμος έχει υποστεί καθίζηση και έχει κριθεί μη προσβάσιμος.

Από αύριο, τεχνικά κλιμάκια του Δήμου, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης θα ξεκινήσουν εκτενή αυτοψία, για να αποτυπώσουν το μέγεθος των ζημιών και να ανοίξει ο δρόμος για αποζημιώσεις και παρεμβάσεις στα δημόσια έργα.

Ήπειρος: Πλημμύρες και εκτεταμένες κατολισθήσεις

Στην Άρτα, τα νερά της κακοκαιρίας άφησαν πίσω πλημμυρισμένες γειτονιές και κατολισθήσεις, με ορισμένα κτίρια , όπως η τοπική εκκλησία, να βρίσκονται στο όριο κατάρρευσης.

Στα Ιωάννινα οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει λίμνες στην περιοχή της Πεδινής, φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια στις περιόδους έντονης κακοκαιρίας. Οι κάτοικοι ζουν με την αγωνία νέας επιδείνωσης, ενώ δρόμοι παραμένουν μερικώς αποκλεισμένοι από φερτά υλικά.

Στη Φιλιππιάδα, η θεομηνία προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δίκτυα και υποδομές, με τις υπηρεσίες να παλεύουν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και την ασφάλεια.

Στο σημείο κυβερνητικό κλιμάκιο

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης βρέθηκε στα Ιωάννινα μαζί με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη, πραγματοποιώντας αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές.

Στις 18:00 θα συμμετάσχει σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών, τον συντονισμό των άμεσων παρεμβάσεων και την προετοιμασία μέτρων για την αποτροπή νέων κινδύνων.

Η παράτολμη διάσωση πυροσβέστη της ΕΜΑΚ

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στα Τζουμέρκα, όταν πυροσβέστης της ΕΜΑΚ παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού την ώρα που επιχειρούσε να προσεγγίσει αποκλεισμένους κατοίκους.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από το epirusgate, αποτυπώνει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σωστικά συνεργεία στις πληγείσες περιοχές.

O διασώστης επιχειρούσε να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φτάσει στον οικισμό Κουκούλια, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες. Αν και ήταν δεμένος με σχοινί και είχε τη στήριξη συναδέλφων του, η ισχυρή ροή του νερού τον παρέσυρε, παρασύροντάς τον με δύναμη προς τα κάτω.

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