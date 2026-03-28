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Στο Άγιο Όρος ο Β. Κικίλιας για αυτοψίες σε λιμένες: Έργα αναβάθμισης σε Μεγίστη Λαύρα και Ιβήρων
Ναυτιλία
12:20 - 28 Μαρ 2026

Στο Άγιο Όρος ο Β. Κικίλιας για αυτοψίες σε λιμένες: Έργα αναβάθμισης σε Μεγίστη Λαύρα και Ιβήρων

Reporter.gr Newsroom
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Με σκοπό να πραγματοποιήσει αυτοψίες στους λιμένες των Μονών Ιβήρων και Μεγίστης Λαύρας, μεταβαίνει σήμερα στο Άγιον Όρος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρεται πως: «Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της χώρας, με αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 13,1 εκ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης περιοχών με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως το Άγιο Όρος.

Τα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν φέτος, στα τέλη Ιουνίου.

Για τη Μονή Μεγίστης Λαύρας, το έργο αφορά την αναβάθμιση της λιμενικής εγκατάστασης, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση, την προστασία του μνημειακού και αρχαιολογικού αποθέματος και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της περιοχής. Η θαλάσσια πρόσβαση αποτελεί βασική -και σε πολλές περιπτώσεις- τη μοναδική αξιόπιστη δίοδο εξυπηρέτησης, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Με την ολοκλήρωση του έργου, βελτιώνονται οι συνθήκες ελλιμενισμού και φορτοεκφόρτωσης, προστατεύεται η ακτογραμμή και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή προσέγγιση δυνάμεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Για τη Μονή Ιβήρων, η αναβάθμιση του λιμένα στοχεύει στη λειτουργία του ως δεύτερη βασική πύλη εισόδου στο Άγιο Όρος, συμπληρωματικά προς το λιμάνι της Δάφνης. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, ώστε να εξυπηρετούνται με ασφάλεια επιβατικά, αλιευτικά και εμπορικά σκάφη. Παράλληλα, μειώνεται η επιβάρυνση του υφιστάμενου λιμένα και διασφαλίζεται εναλλακτική πρόσβαση σε περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών.

Επιπροσθέτως, έχει δρομολογηθεί η αναβάθμιση του λιμανιού της Ουρανούπολης, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που εκτείνεται από την ωρίμανση των μελετών έως την υλοποίηση των έργων, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους περίπου 360.000 ευρώ.

Σε πρώτο στάδιο, προβλέπεται η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών από τεχνικό σύμβουλο, με στόχο την ορθή προετοιμασία του διαγωνισμού και του φακέλου του έργου. Ακολουθεί η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την αναβάθμιση του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών, καθώς και των αναγκαίων ερευνών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού λιμένα, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας, παράλληλα, την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής».

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