Επείγουσα έκκληση με επιστολή στον πρωθυπουργό, για τη μεταφορά μαθητών στην Κρύα Βρύση Πέλλας

Την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζητά με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης Πέλλας ώστε να δοθεί λύση με τη συνέχιση της μεταφοράς 11 μαθητών με ταξί.

Όπως αναφέρουν, μαθητές από την Σκύδρα, τη Δάφνη, το Λιποχώρι και τα Καλύβια βρίσκονται πλέον χωρίς μεταφορικό μέσο. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, επιχείρησε να αντικαταστήσει τη μεταφορά με ταξί με ένα μικρό λεωφορείο αλλά ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Όπως αναφέρει η επιστολή του Συλλόγου: «Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Κρύας Βρύσης επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα οξύ πρόβλημα που απειλεί την εκπαιδευτική καθημερινότητα 11 μαθητών και των οικογενειών τους, από τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Γνωρίζουμε το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., καθώς εσείς ο ίδιος επισκεφτήκατε το σχολείο μας το 2023, εξαίροντας τη δουλειά που γίνεται εδώ, ενώ αναφερθήκατε σε αυτό με θερμά λόγια και σε συνέντευξή σας στο MEGA Channel. Δυστυχώς, όμως, η εικόνα του «Πρότυπου» σχολείου που οραματίζεστε συγκρούεται βίαια με μια σκληρή πραγματικότητα στις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, μαθητές από την Σκύδρα, τη Δάφνη, το Λιποχώρι και τα Καλύβια βρίσκονται πλέον χωρίς μεταφορικό μέσο. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στην προσπάθειά της για «οικονομία κλίμακος», επιχείρησε να αντικαταστήσει τη μεταφορά με ταξί (που ήταν η μόνη λειτουργική λύση λόγω της έδρας του σχολείου) με ένα μικρό λεωφορείο. Ο διαγωνισμός όμως κηρύχθηκε άγονος, καθώς το τίμημα που ορίστηκε ήταν τόσο χαμηλό που κανένας επαγγελματίας δεν δέχτηκε να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο και απαιτητικό δρομολόγιο.

Η εναλλακτική λύση που προτάθηκε από το ΚΤΕΛ –όπως φαίνεται και στο σχετικό έγγραφο– είναι πρακτικά ανεφάρμοστη:

Προτείνει στους μαθητές (π.χ. από τα Καλύβια) να αλλάζουν τρεις συγκοινωνίες για να φτάσουν στο μάθημα, με αναμονές σε διασταυρώσεις και μετεπιβιβάσεις στα Γιαννιτσά και την Καρυώτισσα.

Αυτό το «συγκοινωνιακό παζλ» όχι μόνο εξαντλεί τους μαθητές, αλλά καθιστά τη φοίτηση σε ένα Πρότυπο Σχολείο τιμωρία αντί για προνόμιο.

Επιπλέον, η πρόταση της Περιφέρειας να αναλάβουν οι γονείς τη μεταφορά με το προβλεπόμενο επίδομα, στερείται επαφής με την πραγματικότητα. Οι γονείς είναι εργαζόμενοι και δεν δύνανται να διανύουν καθημερινά έως και 20 χιλιόμετρα δύο φορές την ημέρα, εγκαταλείποντας τις δουλειές τους. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται με καθυστέρηση έως και 1,5 έτους, καθιστά τη λύση αυτή οικονομικά δυσβάσταχτη για κάθε μέση οικογένεια.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είναι οξύμωρο να μιλάμε για σύγχρονα Πρότυπα Σχολεία όταν 11 μαθητές μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μέσα της χρονιάς επειδή το κράτος «λογάριασε λάθος» το κόστος του πετρελαίου ενός επαγγελματία.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να δοθεί λύση με τη συνέχιση της μεταφοράς μέσω ταξί, η οποία είναι η μόνη που ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής μας. Δεν ζητάμε πολυτέλεια, ζητάμε το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών μας να φτάνουν στο σχολείο τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».