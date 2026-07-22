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ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου
Πολιτική
13:56 - 22 Ιουλ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

Reporter.gr Newsroom
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Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη φετινή δεξίωση για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η πρόεδρος της Κ.Ο. Ρένα Δούρου ανέφερε ότι η εκδήλωση, όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, «απέχει από τον ουσιαστικό αναστοχασμό για τη Δημοκρατία», λόγω της παρουσίας, όπως υποστήριξε, νοσταλγών της χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της ιστορίας.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζεται ότι: «η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας.

Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τούς τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις».

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