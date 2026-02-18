ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιολάντα: Καταθέσεις σοκ - «Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους»
Ειδήσεις
08:59 - 18 Φεβ 2026

Βιολάντα: Καταθέσεις σοκ - «Μου είχε πει να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H ογκωδέστατη δικογραφία για την έκρηξη στη Βιολάντα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τη διοίκηση της εταιρείας καθώς φαίνεται πως η διαρροή προπανίου ήταν εν γνώσει της αλλά δεν έγινε οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφάλιζαν την αποτροπή του δυστυχήματος.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

Μαρτυρία εργαζομένης αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Η έρευνα συνεχίζεται πλέον σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghfhj4a97nl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 09:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία
Πολιτική

Τραμπ: Παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης η Ελλάδα - Αναφορές σε Ενέργεια, Ναυπηγεία

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H Ελλάδα παράδειγμα του οράματος Τραμπ - Νέα «καρφιά» στην Κίνα
Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H Ελλάδα παράδειγμα του οράματος Τραμπ - Νέα «καρφιά» στην Κίνα

«Travellers Prepaid»: Η Eurobank καταργεί τις προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος για ταξίδια και online αγορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Travellers Prepaid»: Η Eurobank καταργεί τις προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος για ταξίδια και online αγορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα
Περιβάλλον

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

ΕΛΚΕΘΕ για προέλευση οσμής: Δεν προκύπτει εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού
Ειδήσεις

ΕΛΚΕΘΕ για προέλευση οσμής: Δεν προκύπτει εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις
Πολιτική

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια
Ειδήσεις

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ
26/05/2026 - 11:16

ΕΥΔΑΠ: 40 θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για τη θωράκιση της υδροδότησης στην Αττική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 11:15

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος

Υγεία
26/05/2026 - 11:08

ActionAid: «Ωρολογιακή βόμβα» η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού απέναντι στον Έμπολα σε σχολεία και κοινότητες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:58

Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο

ΜΕΤΑΛΛΑ
26/05/2026 - 10:58

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων

Αυτοδιοίκηση
26/05/2026 - 10:52

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

Οικονομία
26/05/2026 - 10:44

Ελεγκτικό συνέδριο: Το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο γίνεται με απευθείας ανάθεση

Πολιτική
26/05/2026 - 10:43

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 10:35

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:22

Καλλιθέα: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Επτά συλλήψεις και δύο τραυματίες

Πολιτική
26/05/2026 - 10:14

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

Οικονομία
26/05/2026 - 10:14

Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων €1,63 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης - Ποια έργα αφορά

Πολιτική
26/05/2026 - 10:13

Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:57

Χολαργός: Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 09:57

Χρηματιστήριο: Προσέγγιση της ετήσιας αντίστασης, παρά τα «μπρος-πίσω» Τραμπ και την «έκπληξη» με Στουρνάρα

Ακίνητα
26/05/2026 - 09:52

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:48

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Χιλή – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 09:46

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:41

Νέες απειλές της Μόσχας για μαζικά χτυπήματα στο Κίεβο – Ρούμπιο: «Έτοιμες να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ»

Ναυτιλία
26/05/2026 - 09:34

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ηγέτιδα δύναμη η ελληνική ναυτιλία 

Αναλύσεις
26/05/2026 - 09:26

ΧΑ: Επόμενος στόχος η υπέρβαση της αντίστασης των 2348 μονάδων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:23

ΕΚΤ: «Καύσιμο» στην αύξηση επιτοκίων οι τιμές ενέργειας

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 09:14

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:06

Γιωτόπουλος: Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης ισοβιτών και το επόμενο δικαστικό βήμα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:00

«Καμπανάκι» για τη γερμανική οικονομία: Βουτιά στις προσδοκίες εξαγωγών

Οικονομία
26/05/2026 - 08:55

Η Ελλάδα της κρίσης έγινε... case study ανάκαμψης στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 08:44

ΤΙΤΑΝ: Το πλάνο για το IFESTOS, το άνοιγμα στην Τουρκία και η άμυνα στην κρίση

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:34

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ

Φορολογία
26/05/2026 - 08:20

Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το σύστημα καταγγελιών – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:13

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ