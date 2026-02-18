«Travellers Prepaid»: Η Eurobank καταργεί τις προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος για ταξίδια και online αγορές
08:00 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Δυναμική είσοδο στον ανταγωνισμό με τις neobanks πραγματοποιεί η Eurobank, προσφέροντας ασφαλείς και δωρεάν υπηρεσίες σε κάθε πελάτη της που ταξιδεύει στο εξωτερικό ή που κάνει αγορές προϊόντων και υπηρεσιών online. Παρέχει δηλαδή ό,τι και οι ηλεκτρονικές τράπεζες, δωρεάν, αλλά με την ασφάλεια της μεγάλης συστημικής τράπεζας, χωρίς ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της άυλης προπληρωμένης κάρτας «Travellers Prepaid» η οποία εκδίδεται και φορτίζεται δωρεάν και χρησιμοποιείται για αγορές στο εξωτερικό και online αγορές σε ξένο νόμισμα με 0% προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Είναι ιδανική για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό ή αγοράζουν προϊόντα από ξένα online e-shops.

Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από το Eurobank Mobile App, τη φορτίζετε δωρεάν και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά την έκδοσή της.

Με την Travellers Prepaid κάνετε τις πληρωμές σας ανέπαφα σε μηχάνημα POS ή online, σε ξένο νόμισμα ή σε ευρώ.

Φόρτιση και από τρίτο πρόσωπο

Η φόρτιση ή η επαναφόρτιση της Travellers Prepaid σας γίνεται:

- Από εσάς, τον/την κάτοχο της κάρτας. Μεταφέρετε στην κάρτα το ποσό που θέλετε από λογαριασμό σας στην Eurobank.

- Από τρίτο πρόσωπο. Μεταφέρει στην κάρτα το ποσό που θέλει από λογαριασμό που έχει στην Eurobank.

Για να αποφορτίσετε την κάρτα σας, μεταφέρετε το διαθέσιμο υπόλοιπό της σε οποιονδήποτε λογαριασμό σας στην Eurobank.

Μηδενικές χρεώσεις φόρτισης και επαναφόρτισης

Η έκδοση και κάθε φόρτιση της κάρτας σας ανεξάρτητα από το ποσό είναι δωρεάν. Με την έκδοση μπορείτε να κάνετε και την αρχική φόρτιση της κάρτα σας και να την χρησιμοποιήσετε αμέσως.

Κάθε φορά που φορτίζετε την κάρτα σας, το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.000€. Εάν ξοδέψετε όλο το ποσό μέσα σε μία ημέρα, μπορείτε να επαναφορτίσετε την κάρτα σας, μέχρι το μέγιστο όριο φόρτισης κάθε φορά.

Στις συναλλαγές σας ισχύει μόνο η μετατροπή σύμφωνα με την ισοτιμία.

Σημειώστε τέλος πως, εκδίδοντας την Travellers Prepaid έως τις 5 Μαρτίου 2026 κερδίζετε 10 ευρώ στην κάρτα σας! Τα χρήματα θα πιστωθούν έως και 1 μήνα μετά τη λήξη της προσφοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 17:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

