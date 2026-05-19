Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στην Αττική, έπειτα από αναφορές για έντονη και εκτεταμένη οσμή αερίου που έγινε αισθητή τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο, με αναφορές να καταγράφονται από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο, την Καλλιθέα έως τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα. Παράλληλα, ενδείξεις παρουσίας της οσμής έχουν αναφερθεί και σε πιο κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας, όπως ο Νέος Κόσμος και τα Πετράλωνα.

Η οσμή φαίνεται να έχει εξαπλωθεί σε ευρύ δίκτυο δρόμων, προκαλώντας αναστάτωση στους πολίτες και οδηγώντας σε προληπτικές ενέργειες από επιχειρήσεις που προχώρησαν σε εκκένωση των χώρων τους μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

Την ίδια ώρα, με απόφαση των αρμόδιων αρχών, εκκενώθηκαν προληπτικά σχολικές μονάδες σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι από συνεργεία σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με την προέλευση της έντονης οσμής που έχει προκαλέσει εκτεταμένη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Πυροσβεστική αναφέρεται σε πιθανή διαρροή μεγάλης έκτασης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της ακριβούς εστίας από την οποία προέρχεται το φαινόμενο. Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής.

Ανακοίνωση Δήμου Νέας Σμύρνης

«ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Ενημέρωση από το Υπ. Πολιτικής Προστασίας