Εντατικοί έλεγχοι και σε τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα»
14:52 - 17 Φεβ 2026

Σε εντατικούς ελέγχους υποβάλλεται και τρίτη μονάδα της εταιρείας Βιολάντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, μετά τη θανατηφόρα έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρίκαλα. Στελέχη της Πυροσβεστικής επισημαίνουν ότι στόχος είναι να εντοπιστούν οι ελλείψεις στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ανάκληση άδειας λειτουργίας. Αν και λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και όχι με δεξαμενές αερίου, στην εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας δεν γίνεται αναφορά σε αποθήκη 300–400 τ.μ., η οποία μάλιστα δεν εμφανίζεται ούτε στα πολεοδομικά σχέδια.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας παρουσιάστηκε στον ανακριτή Τρικάλων και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη στη 1 μ.μ. Είχε συλληφθεί το Σάββατο, μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι για να του εκφράσουν τη στήριξή τους.

Παράλληλα, σφραγίστηκε και δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα στον Πετρόπορο Λάρισας, έπειτα από απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έλεγχος του τμήματος Ανάπτυξης διαπίστωσε ότι δύο δεξαμενές αερίου δεν ήταν πιστοποιημένες, γεγονός που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο της μονάδας, ενώ η Πυροσβεστική προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο του συστήματος αερίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 18:48
