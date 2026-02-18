ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H Ελλάδα παράδειγμα του οράματος Τραμπ - Νέα «καρφιά» στην Κίνα
Πολιτική
08:06 - 18 Φεβ 2026

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: H Ελλάδα παράδειγμα του οράματος Τραμπ - Νέα «καρφιά» στην Κίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος για τις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε δε τη χώρα μας ως παράδειγμα ειρήνης μέσω δύναμης.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συμμετείχε την Τρίτη σε εκδήλωση με θέμα: «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med».

Όπως ανέφερε, εργάζεται καθημερινά για να αναπτύξει νέες ευκαιρίες για την επέκταση των ενεργειακών μας δεσμών, την ενίσχυση του συντονισμού μας στον τομέα της άμυνας και την αύξηση των αξιόπιστων επενδύσεων. «Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του οράματος του Προέδρου Τραμπ για ειρήνη μέσω της δύναμης, όπως αποδεικνύεται από τις επενδύσεις στο στρατό και τη δέσμευση για κοινή ασφάλεια», επισήμανε.

«Μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειος απαιτεί προβλεψιμότητα στη θάλασσα, σαφείς κανόνες και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των χωρών που βρίσκονται στην περιοχή αυτή», τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Τόνισε ακόμη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους με την Αθήνα και να αντισταθούν «πολύ επιθετικά» στα κινεζικά συμφέροντα στην περιοχή. «Είμαι εδώ ως Αμερικανίδα πρέσβης. Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, ψάχνω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή, και αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα», τόνισε.

«Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα και θα το κάνω χωρίς να ζητήσω συγγνώμη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και είναι το καλύτερο για την εθνική ασφάλεια και την Κίνα. Είναι έξυπνοι. Είδαν την ευκαιρία. Ήρθαν στην Ελλάδα. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ήταν σε μια εποχή που η οικονομία δεν πήγαινε τόσο καλά όσο σήμερα, και ήταν ο μόνος πλειοδότης. Αυτή είναι η πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Επεσήμανε δε πως πρέπει η Ευρώπη να πάρει μάθημα από αυτό. «Όταν ξένες χώρες προσπαθούν να επενδύσουν χρήματα στη χώρα σας, τα εξετάζετε, τα αξιολογείτε, πρέπει να περάσουν από μια διεξοδική έρευνα. Τώρα το κάνουν αυτό. Τότε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν υπήρχε κανένα προσωρινό μέτρο για να αποτρέψει κάτι τέτοιο από το να συμβεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε χρήματα και υποδομές για να χτίσουμε ένα άλλο λιμάνι που θα μπορεί να αντισταθμίσει τα κινεζικά συμφέροντα στον Πειραιά».

Σημείωσε πως η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένας ακμάζων διάδρομος για το εμπόριο και τις συναλλαγές, αλλά είναι επίσης μια περιοχή με πιθανές τριβές λόγω των θαλάσσιων συνοριακών διαφορών, των παράνομων μεταναστευτικών ροών και του διαρκούς κινδύνου σοβαρότερων απειλών.

«Ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, λαμβάνω σοβαρά υπόψη την ευθύνη μου να διασφαλίσω ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα παραμείνουν οι ισχυρότεροι δυνατοί σύμμαχοι. Η ναυτική δύναμη, η δημοκρατική σταθερότητα και ο ανθεκτικός λαός της Ελλάδας την καθιστούν ζωτικό εταίρο στην προώθηση των κοινών μας στόχων».

Σημείωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια στη νέα διατλαντική πραγματικότητα, και ότι το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου και οι ευρωπαϊκές υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας για αυτή τη νέα εξέλιξη μεταξύ μας.

Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα είναι ορατά. Οι εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα και έχει επιταχυνθεί η διαφοροποίηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σημείωσε ότι οι συμφωνίες με ExxonMobil και Chevron είναι το αποτέλεσμα στρατηγικού συντονισμού.

Η Ελλάδα, επισήμανε, αποτελεί το επίκεντρο, τον ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης και τροφοδοτεί ολόκληρο τον κάθετο διάδρομο, μεταφέροντας LNG από την Ελλάδα μέχρι την Οδησσό

Ναυπηγεία

Ανέφερε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των αμερικανικών επενδύσεων και σημείωσε πως έχει μετατραπεί σε ένα ακμάζον ναυπηγείο που παρέχει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία. «Η εξωτερική μας πολιτική έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, μια εποχή όχι λόγων, αλλά πράξεων, αποτελεσμάτων».

Σημείωσε τέλος πως η Ελλάδα έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο υψηλές προσδοκίες των ΗΠΑ, καθώς έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Η ίδια ανέφερε πως έχει στενή συνεργασία με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου. «Οι ΗΠΑ θα στέκονται πάντα στο πλευρό του συμμάχου τους, ενός απίστευτου κράτους και γενέτειρας της δημοκρατίας», τόνισε.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
Εμπορεύματα

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου
Ειδήσεις

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ