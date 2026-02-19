ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή έως Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν
Ειδήσεις
12:46 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20/2) έως και το απόγευμα του Σαββάτου (21/2), με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στη δυτική χώρα, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η πρόγνωση βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Παράλληλα, την Παρασκευή (20/2) θα επικρατήσουν ισχυροί νότιοι άνεμοι, έντασης 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Αναλυτικά τα φαινόμενα

Την Παρασκευή:

  • Στο βόρειο Ιόνιο (περιοχές Κέρκυρας, Διαποντίων Νήσων και Παξών) και στην Ήπειρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως νωρίς το μεσημέρι.

  • Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και στη δυτική Στερεά, από το πρωί έως το απόγευμα.

  • Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τα προμεσημβρινά έως αργά το απόγευμα.

  • Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από το απόγευμα και μετά.

  • Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια, πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα.

  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, από τις βραδινές ώρες.

Το Σάββατο:

  • Σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, έως το απόγευμα.

  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έως το μεσημέρι.

  • Στα Δωδεκάνησα, από το πρωί έως το μεσημέρι.

Επισημαίνεται ότι η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από το Σάββατο το απόγευμα.

