ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή έως Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν

Η πρόγνωση βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Παράλληλα, την Παρασκευή (20/2) θα επικρατήσουν ισχυροί νότιοι άνεμοι, έντασης 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.
Αναλυτικά τα φαινόμενα
Την Παρασκευή:
Στο βόρειο Ιόνιο (περιοχές Κέρκυρας, Διαποντίων Νήσων και Παξών) και στην Ήπειρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως νωρίς το μεσημέρι.
Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και στη δυτική Στερεά, από το πρωί έως το απόγευμα.
Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τα προμεσημβρινά έως αργά το απόγευμα.
Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από το απόγευμα και μετά.
Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια, πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα.
Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, από τις βραδινές ώρες.
Το Σάββατο:
Σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, έως το απόγευμα.
Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έως το μεσημέρι.
Στα Δωδεκάνησα, από το πρωί έως το μεσημέρι.
Επισημαίνεται ότι η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από το Σάββατο το απόγευμα.