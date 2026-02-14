Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή προβλέπει η ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές σε δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η αφρικανική σκόνη θα απλωθεί σε όλη την χώρα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Λασποβροχές, θερμοκρασίες άνω των 20°C και αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο

Μετά τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα τις τελευταίες μέρες, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φέρει δύο πρόσωπα στον καιρό, με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες ανά περιοχή. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 20°C στα ηπειρωτικά, ενώ η Κρήτη αναμένεται να καταγράψει ακόμα υψηλότερες τιμές, φτάνοντας τους 23°C. Ωστόσο, τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας θα πλήττονται από λασποβροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν λίγα χιόνια. Παράλληλα αφρικανική σκόνη θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη Νότια Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο. Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας.