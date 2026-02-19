ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,7% στις αφίξεις και 1,2% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα το Δεκέμβριο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για το μήνα αναφοράς Δεκέμβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 966.703 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.261.248, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,7% στις αφίξεις και 1,2% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 3,3% στις αφίξεις και 2,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,0% και 0,6%, αντίστοιχα (Πίνακας 1). Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 68,0% και 64,1% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων (Γραφήματα 2 και 3). Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Δεκέμβριο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.