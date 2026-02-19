Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν

Το BBC μετέδωσε σήμερα, Πέμπτη (19/2) ότι η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, λόγω των σχέσεών του με το Τζέφρι Έπσταϊν.

Νωρίτερα, εφημερίδες είχαν αναφέρει ότι έξι αστυνομικά οχήματα χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στο Wood Farm, στο κτήμα Sandringham, στην ανατολική Αγγλία, νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Η Thames Valley Police είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Άντριου φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον εκλιπόντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, βάσει αρχείων που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Άντριου, δεύτερος γιος της εκλιπούσας Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ, έχει αρνηθεί από την πλευρά του οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη φιλία τους. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο μετά τη νεότερη δημοσιοποίηση των εγγράφων, όπως επισημαίνει το Reuters.