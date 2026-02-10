Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη
11:14 - 10 Φεβ 2026

Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη

Reporter.gr Newsroom
Με ψυχρούς βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας -κυρίως στα ανατολικά της Πίνδου- κυλά ο καιρός σήμερα (10/2).

Παράλληλα, νέα επιδείνωση αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης, με ενίσχυση των νοτίων ανέμων και τοπικά έντονα φαινόμενα.

Βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή υποχώρηση

Μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, βροχές και ασθενή φαινόμενα θα επηρεάζουν την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, καθώς και την Αττική και την Αθήνα. Την ίδια ώρα, καταιγίδες εκδηλώνονται θαλάσσια, κυρίως ανοιχτά της Εύβοιας, ενώ το σκηνικό παραμένει συννεφιασμένο και βαρύ. Από το μεσημέρι και έπειτα, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, οδηγώντας σε αισθητή βελτίωση του καιρού.

Η σημερινή ημέρα θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα ανατολικά της Πίνδου. Στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί γύρω στους 14–15 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει παροδικά άστατος, κυρίως στο Ιόνιο. Από τις βραδινές ώρες, ωστόσο, νέο σύστημα βροχοπτώσεων θα κινηθεί ταχύτατα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας και την Αττική αργά τη νύχτα, κοντά στα μεσάνυχτα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας.

Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (Τσικνοπέμπτης), τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στο Αιγαίο.

Πρόσκαιρη βελτίωση και νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη

Κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης αναμένεται ένα σύντομο διάστημα βελτίωσης του καιρού τις μεσημεριανές ώρες. Ωστόσο, από το βράδυ, νέο κύμα βροχών από τα δυτικά θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, ενώ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν και στο νότιο Αιγαίο, με πιθανές επιπτώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Βελτίωση την Παρασκευή - Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα απομακρυνθούν γρήγορα προς το ανατολικό Αιγαίο, με τον καιρό να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, νέο σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Παρά τη γενικότερη αστάθεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα την Πέμπτη, φτάνοντας τους 17–18 βαθμούς στην Αττική και παρόμοιες τιμές στα νότια ηπειρωτικά. Τα επίπεδα αυτά αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως και το Σαββατοκύριακο.

Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας λόγω διαφωνιών με τη Ζωή
Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

