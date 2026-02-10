Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη

Με ψυχρούς βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας -κυρίως στα ανατολικά της Πίνδου- κυλά ο καιρός σήμερα (10/2).

Παράλληλα, νέα επιδείνωση αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης, με ενίσχυση των νοτίων ανέμων και τοπικά έντονα φαινόμενα.

Βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή υποχώρηση

Μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, βροχές και ασθενή φαινόμενα θα επηρεάζουν την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, καθώς και την Αττική και την Αθήνα. Την ίδια ώρα, καταιγίδες εκδηλώνονται θαλάσσια, κυρίως ανοιχτά της Εύβοιας, ενώ το σκηνικό παραμένει συννεφιασμένο και βαρύ. Από το μεσημέρι και έπειτα, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, οδηγώντας σε αισθητή βελτίωση του καιρού.

Η σημερινή ημέρα θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα ανατολικά της Πίνδου. Στη βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί γύρω στους 14–15 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει παροδικά άστατος, κυρίως στο Ιόνιο. Από τις βραδινές ώρες, ωστόσο, νέο σύστημα βροχοπτώσεων θα κινηθεί ταχύτατα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας και την Αττική αργά τη νύχτα, κοντά στα μεσάνυχτα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας.

Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (Τσικνοπέμπτης), τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 μποφόρ αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στο Αιγαίο.

Πρόσκαιρη βελτίωση και νέα επιδείνωση την Τσικνοπέμπτη

Κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης αναμένεται ένα σύντομο διάστημα βελτίωσης του καιρού τις μεσημεριανές ώρες. Ωστόσο, από το βράδυ, νέο κύμα βροχών από τα δυτικά θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, ενώ ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν και στο νότιο Αιγαίο, με πιθανές επιπτώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Βελτίωση την Παρασκευή - Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα απομακρυνθούν γρήγορα προς το ανατολικό Αιγαίο, με τον καιρό να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, νέο σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Παρά τη γενικότερη αστάθεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα την Πέμπτη, φτάνοντας τους 17–18 βαθμούς στην Αττική και παρόμοιες τιμές στα νότια ηπειρωτικά. Τα επίπεδα αυτά αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως και το Σαββατοκύριακο.