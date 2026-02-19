Τουρκία: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η συμφωνία Ελλάδας – Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων

Για «μονομερείς ενέργειες» που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας» κατηγόρησε η Άγκυρα την Ελλάδα, στον απόηχο της υπογραφής της συμφωνίας με τη Chevron για τους υδρογονάνθρακες.

«Οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα με διεθνείς εταιρείες στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αν και δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ακόμη πως η Άγκυρα αντιτίθεται σε αυτήν την «παράνομη δραστηριότητα», όπως τη χαρακτηρίζει, η οποία – σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο – παραβιάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι η δραστηριότητα της Ελλάδας για έρευνες νοτίως της Κρήτης «επιχειρείται κατά παράβαση του μνημονίου συνεργασίας του 2019 για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα ΈΕνη στις 27 Μαΐου 2025».

«Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας», σημειώνεται παρακάτω.