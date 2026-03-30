Έρχεται «μετεωρολογική βόμβα»: Κακοκαιρία με καταιγίδες, 9 μποφόρ στο Αιγαίο και αφρικανική σκόνη από Τρίτη (31/3)

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (30/03), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη από το μεσημέρι της Τρίτης θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της βόρειας χώρας προβλέπονται χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα ενταθούν αισθητά τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Επισημαίνεται ότι η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Τετάρτη, με εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, στα ορεινά αναμένονται κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις.

Όπως τονίζει η μετεωρολόγος, το βαρομετρικό χαμηλό θα ενισχυθεί σημαντικά, δημιουργώντας συνθήκες «μετεωρολογικής βόμβας». Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Πέμπτη (2/4), με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και σταδιακά θα εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Για σήμερα, Δευτέρα (30/3), προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ήπιες θερμοκρασίες. Παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι τα σύννεφα θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται παρόμοιο σκηνικό, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Αναλυτικά για σήμερα, ο καιρός θα είναι στο σύνολό του ήπιος, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά έως τους 20 στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ανά περιοχή, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Θράκη. Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρξουν λίγα σύννεφα, με πιθανότητα ασθενών φαινομένων κυρίως στην Κρήτη.

Για την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή επιδείνωση, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα γενικευτεί, με έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες σχεδόν παντού, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά πριν υποχωρήσουν.