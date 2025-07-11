ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ: Εξαγόρασε τον κλάδο οδοντιατρικών προϊόντων της ABC KINITRON

Η ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την εξαγορά του κλάδου εμπορίας και διάθεσης προϊόντων στοματικής υγιεινής και οδοντιατρικής της ABC KINITRON, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της υγείας.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στην Κηφισιά, επισφραγίζοντας την έναρξη μιας συνεργασίας που θα αναδείξει μια νέα δυναμική στην προσφορά αναβαθμισμένων λύσεων και συνεργειών για τους επαγγελματίες της στοματικής υγείας.

Η πορεία και η δραστηριότητα της ABC KINITRON

Η ABC KINITRON είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2012 και προσφέρει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων φροντίδας και περιποίησης της στοματικής υγιεινής. Η εξειδικευμένη ομάδα των επιστημονικών συνεργατών, παρέχει συστηματική ενημέρωση για τα προϊόντα και τις εξελίξεις στην στοματική υγεία σε οδοντίατρους πανελλαδικά στελεχώνοντας την ομάδα Ιατρικής ενημέρωσης. Πέραν της ισχυρής της παρουσίας στον χώρο της στοματικής υγείας, η ABC Kinitron διακρίνεται και στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία παραφαρμακευτικών και δερμοκαλλυντικών προϊόντων, με έμφαση στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Ο Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., υπογράμμισε ότι ο κλάδος οδοντιατρικών προϊόντων εντάσσεται στο όραμά της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. για στρατηγική ανάπτυξη, με σεβασμό στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών: «υποδεχόμαστε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής αξίας και μια επιστημονική ομάδα με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αξίες και τη φιλοσοφία που υπηρετούμε απαρέγκλιτα για περισσότερα από 100 χρόνια».

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διοίκηση της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. καλωσορίζει θερμά την ομάδα της ABC KINITRON και εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι η εν λόγω συνεργασία θα προσδώσει ισχυρή δυναμική στην περαιτέρω ανταγωνιστική και βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά.