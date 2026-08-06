Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η γερμανική Commerzbank ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε εκ νέου συνομιλίες με την ιταλική UniCredit σχετικά με το ενδεχόμενο εξαγοράς της, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή στη διετή διαμάχη μεταξύ των δύο τραπεζών για τον έλεγχο της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Γερμανίας.

Η αλλαγή στάσης της διοίκησης της Commerzbank συνοδεύτηκε από καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η τράπεζα έκανε λόγο για μια πιθανή συνεργασία που θα μπορούσε να δημιουργήσει αξία για μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.

«Έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες, καθώς πιστεύουμε ότι αυτό εξυπηρετεί το πραγματικό συμφέρον τόσο της UniCredit όσο και της Commerzbank. Και οι δύο πλευρές επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας», δήλωσε στους αναλυτές η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters. Όπως πρόσθεσε, εμφανίζεται αισιόδοξη ότι οι δύο πλευρές μπορούν σταδιακά να βρουν κοινό έδαφος τόσο σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης όσο και στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η ανακοίνωση αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που τους τελευταίους μήνες έχει επιταχυνθεί, καθώς η UniCredit έχει αυξήσει τη συμμετοχή της στην Commerzbank στο 48%, πλησιάζοντας ουσιαστικά στον έλεγχό της. Μέχρι πρότινος, η διοίκηση της γερμανικής τράπεζας αντιτασσόταν σθεναρά σε οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων είχαν καταλήξει σε αδιέξοδο.

Η Όρλοπ τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο τραπεζών να κινηθούν γρήγορα, εξετάζοντας πιθανές συνέργειες, εξοικονόμηση κόστους και συνεργασία σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ακόμη και με το μεγάλο ποσοστό που κατέχει, η UniCredit δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε δομικές αλλαγές.

«Απαιτείται κοινή αντίληψη για το επιχειρηματικό μοντέλο και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση της Commerzbank θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Η νέα στάση της γερμανικής τράπεζας αποτυπώθηκε και σε παρουσίαση προς τους επενδυτές, όπου εμφανίζεται περισσότερο ανοικτή στην προοπτική μιας συμφωνίας με την UniCredit.

Την ίδια ώρα, η Commerzbank ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 94%, φτάνοντας τα 898 εκατ. ευρώ, έναντι 462 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που ανέμεναν κέρδη 845 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη στρατηγική της UniCredit, η ιταλική τράπεζα παρακολουθεί εάν η Commerzbank είναι διατεθειμένη να περιορίσει τη διεθνή της δραστηριότητα και να επικεντρωθεί περισσότερο στη γερμανική αγορά. Η διοίκηση της Commerzbank, ωστόσο, επιμένει ότι το διεθνές της δίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορτσέλ, έχει δηλώσει πρόσφατα ότι επιθυμεί να διαπραγματευθεί απευθείας με τη γερμανική κυβέρνηση και τους εργαζομένους της Commerzbank, παρακάμπτοντας τη διοίκηση της τράπεζας.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό 12% στην Commerzbank από τη διάσωσή της κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, επανέλαβε ότι εναπόκειται στις δύο τράπεζες να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν οι συζητήσεις, ασκώντας παράλληλα κριτική στην «επιθετική προσέγγιση» της UniCredit.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις στην Ευρωζώνη, παρά τις πιέσεις για τη δημιουργία μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομίλων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα τους ισχυρούς αμερικανικούς τραπεζικούς κολοσσούς.