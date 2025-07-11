ΑΑΔΕ: Ραγδαία πρόοδος στη διευκόλυνση εμπορίου καταγράφει η Ελλάδα

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Σημαντική πρόοδο στη διευκόλυνση του εμπορίου καταγράφει η τελωνειακή διοίκηση της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας που διεξάγει ανά διετία ο ΟΗΕ για τη ψηφιακή και βιώσιμη διευκόλυνση του εμπορίου.

Η έρευνα καλύπτει 180 οικονομίες και αξιολογεί 62 επιμέρους μέτρα ψηφιακής και βιώσιμης διευκόλυνσης. Στα φετινά αποτελέσματα, η Ελλάδα εμφανίζει σταθερή βελτίωση, καταγράφοντας βαθμολογία από 72,2% έως 87,5% στους βασικούς τομείς διευκόλυνσης του εμπορίου.

Συγκριτικά με πριν από έξι χρόνια, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τις επιδόσεις της, πετυχαίνοντας πλήρη διαφάνεια και καταγράφοντας μεγάλη πρόοδο στις τελωνειακές διαδικασίες και στο άυλο εμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Συνολική Βαθμολογία: Από 62,4% το 2019, σε 77,4% το 2023 και σχεδόν 84% το 2025. Διαφάνεια: Από 62,4% το 2019 σε 100% το 2023 και παραμένει σταθερή έκτοτε. Διατυπώσεις: Βελτιώθηκαν από 79,2% σε 87,5%, αντανακλώντας τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών. Θεσμική Συνεργασία: Παραμένει σταθερή στο 77,8%. Εμπόριο χωρίς χαρτί: Σχεδόν διπλασιάστηκε από 48,2% το 2019 σε 81,5%, αντανακλώντας την εκτεταμένη ψηφιοποίηση. Διασυνοριακό Εμπόριο χωρίς χαρτί: Αυξήθηκε ραγδαία από το 33,3% το 2019 και βελτιώθηκε στο 72,2% το 2025.

Στο Ηλεκτρονικό εμπόριο και το paperless διασυνοριακό εμπόριο, η Ελλάδα παρουσιάζει άριστες επιδόσεις στη νομοθεσία για ηλεκτρονικές συναλλαγές (100%) και την ηλεκτρονική ανταλλαγή Πιστοποιητικών Καταγωγής (100%).

Συγκριτικά, χαμηλότερες είναι οι επιδόσεις (66,67%) σε τομείς επιτάχυνσης αποστολών, δημοσίευση μέσων χρόνων αποδέσμευσης, συνεργασίας σε θέματα διαμετακόμισης.

Πεδίο για βελτιωμένες επιδόσεις καταγράφεται στην άμεση απελευθέρωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο και στη διαδικασία ανταλλαγής τελωνειακών διασαφήσεων.

Πολύ υψηλές είναι οι επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς, που σχετίζονται με τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς τις διατυπώσεις και τη διαμετακόμιση, όπως διαχείριση ρίσκου, επεξεργασία δεδομένων προ-άφιξης, εκ των υστέρων έλεγχοι, περιορισμός φυσικών ελέγχων.