Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Με σταθερό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, την ανάπτυξη των εξαγωγών και τη σύνδεση του ελληνικού αποστάγματος με τη σύγχρονη τουριστική εμπειρία, η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη διανύει μια νέα περίοδο ανάπτυξης, επενδύοντας παράλληλα στην επικοινωνία και στην ανανέωση της σχέσης του brand με το κοινό. Από το Πλωμάρι της Λέσβου, όπου η ιστορία της ξεκινά το 1860, έως τις διεθνείς αγορές στις οποίες σήμερα δραστηριοποιείται, το Ούζο Βαρβαγιάννη επιχειρεί να μετατρέψει την παράδοση σε ένα σύγχρονο και εξωστρεφές ελληνικό brand.

Η πορεία των τελευταίων ετών αποτυπώνει αυτή τη στρατηγική. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα σε 25 χώρες, ενισχύοντας σταδιακά το διεθνές της αποτύπωμα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας του brand μέσα από στοχευμένες προωθητικές και επικοινωνιακές δράσεις. Ενδεικτικά, κατά την οικονομική χρήση του 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.672.536 ευρώ, έναντι 3.256.599 ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση περίπου 12,8%. Παρά την άνοδο του λειτουργικού κόστους και τις γενικότερες πιέσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, η εταιρεία διατήρησε θετική κερδοφορία, με αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ύψους 224.096 ευρώ και αποτελέσματα προ φόρων ύψους 212.219 ευρώ.

Στοχευμένες ενέργειες

Η θετική αυτή πορεία συνδέεται και με τις στοχευμένες ενέργειες που υλοποιεί η εταιρεία, οι οποίες, όπως έχει επισημανθεί, ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα του brand και δημιουργούν προϋποθέσεις για την είσοδο σε νέες αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξωστρεφούς στρατηγικής αποτελεί η πρώτη συμμετοχή του Ούζου Βαρβαγιάννη στην ProWein, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις οίνου και αποσταγμάτων, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Εκεί, το brand παρουσίασε το σύνολο της προϊοντικής του γκάμας και έδωσε σε επαγγελματίες από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσουν το αυθεντικό ούζο 100% απόσταξης.

Η παρουσία στις διεθνείς αγορές αποτελεί, ωστόσο, μόνο τη μία πλευρά της εξωστρέφειας. Η άλλη περνά μέσα από τον τουρισμό και ιδιαίτερα από τη Λέσβο, τον τόπο όπου γεννήθηκε και εξακολουθεί να έχει την έδρα της η οικογενειακή παράδοση του Ούζου Βαρβαγιάννη. Το Μουσείο Ούζου Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι λειτουργεί ως ένας ιδιαίτερος χώρος ανάδειξης της ιστορίας της ποτοποιίας, της τέχνης της απόσταξης και της πολιτιστικής διάστασης του προϊόντος, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά αποστάγματα.

Ο τουρισμός από την Τουρκία

Σε αυτή τη δυναμική εντάσσεται και η αυξανόμενη τουριστική κίνηση από την Τουρκία προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος Visa Express, που αφορά μεταξύ άλλων τη Λέσβο, έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την τουριστική αγορά των νησιών και κατ’ επέκταση για επιχειρήσεις που συνδέονται με την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά. Η ενίσχυση των τουριστικών ροών δημιουργεί ένα πρόσθετο πεδίο επαφής του Ούζου Βαρβαγιάννη με επισκέπτες από το εξωτερικό, μετατρέποντας την επίσκεψη στη Λέσβο και στο Πλωμάρι σε ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία και την αυθεντικότητα του προϊόντος.

Η εξωστρέφεια, όμως, δεν αφορά μόνο την παρουσία στο εξωτερικό. Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ένα brand με ιστορία 166 ετών επικοινωνεί σήμερα με το ελληνικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ούζο Βαρβαγιάννη επενδύει σε μια νέα επικοινωνιακή προσέγγιση, που επιχειρεί να μεταφέρει την παράδοση από το παρελθόν στο σήμερα και να συνδέσει το ούζο με την αυθεντική εμπειρία της παρέας, ανεξάρτητα από εποχή και τόπο.

Η επικοινωνιακή πλατφόρμα «Η Στιγμή, Κάθε Εποχή!», που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Seventy Nine Minds, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατεύθυνσης. Μέσα από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, η εταιρεία αφηγείται ιστορίες ανθρώπων και παρέας σε σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα, επιχειρώντας να αναδείξει ότι το ούζο δεν αποτελεί απλώς ένα εποχικό ποτό, αλλά μέρος μιας διαχρονικής ελληνικής κουλτούρας.

Στην πρόσφατη ταινία «Βόλτα στο Μοναστηράκι», μια παρέα φίλων κινείται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές γειτονιές της Αθήνας, ανακαλύπτοντας τη μαγεία που κρύβεται στις απλές και αυθόρμητες στιγμές της πόλης. Αντίστοιχα, στην ταινία που μεταφέρει τη δράση σε μια ταράτσα στα Πετράλωνα, το Ούζο Βαρβαγιάννη φωτίζει τη δύναμη της παρέας και των στιγμών που δημιουργούνται χωρίς πρόγραμμα. Με κινηματογραφική αισθητική, η παράδοση αποκτά σύγχρονο περιεχόμενο και το brand επιχειρεί να συνομιλήσει με μια νέα γενιά καταναλωτών.

Δράσεις με καλοκαίρι

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώθηκε και στον καλοκαιρινό διαγωνισμό του brand στο Instagram, όπου το κοινό κλήθηκε να μοιραστεί μέσα από πρωτότυπα βίντεο τις δικές του αυθεντικές στιγμές. Οι συμμετοχές ανέδειξαν τη χαρά της παρέας και τις μικρές εμπειρίες που συνθέτουν το ελληνικό καλοκαίρι, ενώ οι δέκα νικητές έλαβαν ένα πακέτο που συνδέει το προϊόν με την ιστορία του: φιάλες Ούζο Βαρβαγιάννη, τα αυθεντικά γυάλινα ποτήρια του ούζου και το συλλεκτικό λεύκωμα για την ιστορία του.

Πίσω από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες βρίσκεται μια ιστορία που ξεκινά πριν από 166 χρόνια. Το 1860, ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης εγκαταστάθηκε στο Πλωμάρι, μεταφέροντας μαζί του την τέχνη της απόσταξης και έναν χάλκινο αποστακτήρα που είχε αγοράσει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τέθηκαν τα θεμέλια της οικογενειακής ποτοποιίας, η οποία σταδιακά ξεπέρασε τα όρια του Πλωμαρίου και της Λέσβου και άρχισε να διανέμει το ούζο της και εκτός του νησιού.

Σήμερα, έξι γενιές αργότερα, το στοίχημα για την Ποτοποιία Βαρβαγιάννη είναι διαφορετικό αλλά συνδέεται με την ίδια βασική αρχή: πώς μια αυθεντική ελληνική παράδοση μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή εμβέλεια χωρίς να χάσει την ταυτότητά της.

Οι άξονες

Η απάντηση περνά μέσα από έναν συνδυασμό εξαγωγών, τουρισμού, πολιτισμού και σύγχρονης επικοινωνίας. Από τις διεθνείς εκθέσεις και τις νέες αγορές έως το Μουσείο στο Πλωμάρι, από τις αυξανόμενες τουριστικές ροές προς τη Λέσβο έως τις νέες ψηφιακές και κινηματογραφικές αφηγήσεις, το Ούζο Βαρβαγιάννη επιχειρεί να διευρύνει τα σημεία επαφής του με το κοινό και να καταστήσει την ιστορία του μέρος μιας σύγχρονης ελληνικής εμπειρίας.

Για την οικογένεια Βαρβαγιάννη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η εξωστρέφεια δεν σημαίνει απομάκρυνση από τις ρίζες. Αντίθετα, σημαίνει να παίρνεις μαζί σου τις ρίζες σου και να τις συστήνεις σε νέα κοινά, σε νέες αγορές και σε νέες γενιές. Και σε αυτή τη διαδρομή, το ούζο παραμένει αυτό που ήταν από την αρχή: μια αφορμή για μια αυθεντική στιγμή, μια παρέα και μια ιστορία που συνεχίζεται.