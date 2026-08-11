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Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων
Επιχειρήσεις
09:34 - 11 Αυγ 2026

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Γιώργος Αλεξάκης
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Την ενδυνάμωση των νέων και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στοχεύει η νέα προωτοβουλία που παρουσιάστηκε την Δευτέρα 29 Ιουνίου από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά σε συνεργασία με την ActionAid, με την υποστήριξη του Citi Foundation. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Bridge to Employment: Future READY (BE Future READY)» φιλοδοξεί να στηρίξει περισσότερους από 500 νέους και νέες σε όλη την Ελλάδα.

Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Citi Greece στην Αθήνα και συμμετείχαν ο κ. Αιμίλιος Κυριάκου Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής Citi Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας, η κα. Έφη Λαζαρίδου CEO Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, η κα. Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα και ο κ. Δημήτρης Βολουδάκης Γενικός Διευθυντής Προγραμμάτων, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Ύστερα από έναν σύντομο χαιρετισμό των επικεφαλής των φορέων που υλοποιούν το πρόγραμμα ο κ. Βολουδάκης ανέπτυξε τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Το Bridge to Employment: Future READY θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2028 και στοχεύει να δημιουργήσει μια ουσιαστική και βιώσιμη γέφυρα προς την απασχόληση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα, αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, καθώς και σε νέους και νέες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.

Ο στόχος

Η στόχευση του προγράμματος, αφορά κυρίως σε νέους και νέες 15-24 ετών, με δυνατότητα συμμετοχής και νέων 25-29 ετών σε μικρότερο ποσοστό. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, το πρόγραμμα επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση σε πράσινες δεξιότητες (Green Skills), οικονομικό και ψηφιακό εγγραμματισμό, επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική υποστήριξη, mentoring, αλλά και άμεσες ευκαιρίες διασύνδεσης με εργοδότες.

Αξιοποιώντας τη ψηφιακή πλατφόρμα CULTIVATE του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά διασφαλίζεται ότι νέοι και νέες από διαφορετικές περιοχές της χώρας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλευτική και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Ο ρόλος των φορέων υλοποίησης

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος Bridge to Employment: Future READY, έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, του συντονισμού και της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού αντίκτυπου, αναπτύσσοντας δράσεις που ενισχύουν τις δεξιότητες των νέων και δημιουργούν ουσιαστικές γέφυρες με την αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και την πράσινη οικονομία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ActionAid αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη οικονομικών, ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, μέσα από 10 βιωματικά εκπαιδευτικά camps, 1 Hackathon επιχειρηματικών ιδεών, 100 εξατομικευμένες συνεδρίες mentoring, 2 Job Fairs σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 10 κύκλους σεμιναρίων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και συνεργασίες με εργοδότες μεταξύ άλλων, στόχος είναι οι νέοι και οι νέες να αποκτήσουν τα εφόδια, την αυτοπεποίθηση και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να σχεδιάσουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η πρώτη δράση του προγράμματος

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση του προγράμματος είναι ο κύκλος Green Skills, ο οποίος υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και ξεκινά την 1η Ιουλίου 2026. Θα προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη οικονομία και τις σύγχρονες πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις κύκλους εκπαίδευσης, διάρκειας 60 ωρών ο καθένας, με στόχο τη συμμετοχή 240 νέων, οι οποίοι θα αποκτήσουν πιστοποίηση ACTA. Προσφέρεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας CULTIVATE, με ασύγχρονη εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, αυτομελέτη και αξιολόγηση και θα παραμείνει ανοιχτό έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο Αιμίλιος Κυριάκου ανέφερε: «Το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής βρίσκεται στη νέα γενιά και με το Future READY επενδύουμε ακριβώς σε αυτήν. Μέσα από την αποκλειστική χρηματοδότηση του Citi Foundation και την εθελοντική συμμετοχή στελεχών της Citi Ελλάδος ως μεντόρων, στηρίζουμε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και παράλληλα να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε και εμείς, από την πλευρά μας, στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, ενός κλάδου κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

H Έφη Λαζαρίδου δήλωσε: «Το Bridge to Employment: Future READY αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που γίνεται πραγματικότητα χάρη στη στήριξη του Citi Foundation. Ως Νέα Γεωργία Νέα Γενιά αξιοποιούμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ώστε να προσφέρουμε στους νέους και τις νέες ουσιαστικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Η συνεργασία μας με την ActionAid Hellas προσδίδει στο πρόγραμμα έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, την επαγγελματική προετοιμασία, την επιχειρηματική υποστήριξη και την ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τέτοιες συνέργειες μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικές προοπτικές και να δώσουμε ουσιαστικές ευκαιρίες σε ομάδες νέων, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην είχαν πρόσβαση σε αυτές».

Στην συνέχεια η Εύα Πολυζωγοπούλου, σημείωσε πως για πολλούς νέους ανθρώπους, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στην αγορά εργασίας δεν είναι αυτονόητη και το πρόβλημα αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς στη ζωή τους, όταν είναι ακόμη παιδιά. «Το πρόγραμμα Be Future Ready γίνεται ο καταλύτης που μας δίνει την ευκαιρία να μεταφέρουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει για την ανάπτυξη οικονομικών, ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, από το Κέντρο Κοινότητας στην Αθήνα και το Κέντρο Νέων στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια και είμαι βέβαιη ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία θα δούμε όχι απλά αποτελέσματα, αλλά ουσιαστική και διαρκή κοινωνική αλλαγή».

Είναι η δεύτερη φορά που ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά επιλέγεται από το Citi Foundation στο πλαίσιο του Global Innovation Challenge, καθώς είχε διακριθεί και το 2023 με το πρόγραμμα Social Farming 360, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, την ActionAid και την Πύλη Ελευθερίας. Παράλληλα, συμμετέχει και στο πρόγραμμα του Global Innovation Challenge που υλοποιείται με επικεφαλής την PRAKSIS, με αντικείμενο την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που βιώνουν επισφάλεια στέγασης.

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