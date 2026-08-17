Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξάμηνη περίοδο με λήξη την 30η Ιουνίου 2026.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α’ εξαμήνου 2026

• Έσοδα Ομίλου στα €544,2 εκατ. και Προσαρμοσμένο EBITDA (AEBITDA) στα €184,8 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2026, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 34,0%. Η επίδοση επηρεάστηκε από την εποχικότητα της αγοράς στην Τουρκία και από τη χρονική κατανομή των jackpot στις ΗΠΑ, καθώς δεν καταγράφηκαν σημαντικά jackpot κατά την περίοδο.

• Η ενοποίηση της Bally’s International Interactive (‘BII’) προσέθεσε €377,6 εκατ. στα Έσοδα του Ομίλου και €132,8 εκατ. στο AEBITDA (35,2% περιθώριο AEBITDA).

• Η ανοδική πορεία των εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε και κατά το Β' τρίμηνο, με το ρυθμό ανάπτυξης σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας να επιταχύνεται σε 11,6% σε σχέση με πέρυσι, από 10,5% κατά το Α' τρίμηνο, ενώ το NGR ανήλθε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή πορεία των βασικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

• Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, με ισχύ από την 1 η Απριλίου 2026, είχε αντίκτυπο περίπου €34,0 εκατ. κατά το Β' τρίμηνο. Περίπου το 65% της φορολογικής επιβάρυνσης αντισταθμίστηκε μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους (βλ. παρακάτω την ανάλυση μεταβολής του AEBITDA από το Α' στο Β' τρίμηνο).

• Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1.060,8 εκατ. και AEBITDA €399,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 37,7%.

• Η συνολική ρευστότητα ανήλθε σε €287,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα ύψους €192,3 εκατ. (περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) και αδιάθετο υπόλοιπο €95,0 εκατ. από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

• Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.618,9 εκατ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2026, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 4,05x, προσωρινά αυξημένο λόγω της καταβολής κεφαλαιουχικής δαπάνης ύψους €85,0 εκατ. για την άδεια εποπτείας στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

• Τον Απρίλιο του 2026, η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την ανάθεση 15ετούς άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιγνίων στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς και νέας σύμβασης διάρκειας έως 12 ετών με την Κρατική Λοταρία της Χιλής. Τον Μάιο, ο Όμιλος ανακοίνωσε νέα σύμβαση με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο την επιλογή του ως νέου παρόχου τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation).

• Στις 5 Ιουνίου 2026, ο Όμιλος Bally's Intralot ανακοίνωσε την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke plc, με τη διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιγνίων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η διαδικασία έγκρισης από τους μετόχους προχωρά μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement), με επόμενο ορόσημο τη Γενική Συνέλευση της evoke plc στις 17 Αυγούστου 2026. Έχει ήδη εξασφαλιστεί πρόθεση στήριξης της συναλλαγής από μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της evoke. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και της έγκρισης των μετόχων.

• Στις 27 Ιουλίου 2026, η Bally's Intralot S.A. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας (Senior Secured Term Facilities) σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές ύψους 261,8 εκατ. λιρών (ισοδύναμο με περίπου 306,0 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση θα αντληθεί σε δύο δόσεις προθεσμιακού δανείου (term loan) τριετούς διάρκειας και προορίζεται για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και σκοπών κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των σχεδίων εξαγορών του Ομίλου και της αναχρηματοδότησης λοιπών οφειλών. Η συμφωνία αυτή παρέχει στον Όμιλο σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία και εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού του σχεδίου.

Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,0% σε τριμηνιαία βάση, στα €276,1 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2026, από €268,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση €8,0 εκατ. Η ανάπτυξη προήλθε από τη διεθνή διαδικτυακή δραστηριότητα, όπου τα έσοδα του online τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και αυξήθηκαν κατά 5,3%, ή €9,0 εκατ. (αύξηση κατά 11,6% σε σχέση με πέρυσι), ενώ τα έσοδα του online τομέα στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 9,7%, ή €1,1 εκατ., οδηγώντας σε συνολική αύξηση των εσόδων της BII κατά 5,4%, στα €193,8 εκατ. Ο τομέας B2B lottery διατήρησε την ανθεκτικότητά του, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 2,7% ή €1,7 εκατ.

Οι θετικές αυτές επιδόσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα ασθενέστερο τρίμηνο για τη Bilyoner, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 21,8%, ή €3,6 εκατ., διαμορφώνοντας τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Intralot χαμηλότερα κατά 2,3%, στα €82,3 εκατ. Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €84,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2026, έναντι €100,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 30,7% έναντι 37,4%. Η μεταβολή αυτή αντανακλά την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του διαδικτυακού gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026, και είχε επίπτωση περίπου €34,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι ενέργειες της διοίκησης και η ισχυρή βασική επιχειρηματική δραστηριότητα απορρόφησαν σχεδόν το 65% της εν λόγω επίπτωσης, με την αύξηση των εσόδων να συνεισφέρει €10,1 εκατ. και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και τις σχετικές προσαρμογές να αποφέρουν επιπλέον €11,3 εκατ.

Επιπροσθέτως ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot δήλωσε: «Η Bally’s Intralot S.A. (η «Εταιρεία») έχει λάβει γνώση των πρόσφατων σχολίων της αγοράς και των ερωτημάτων επενδυτών, μετά τη γνωστοποίηση από την Bally’s Corporation σχετικά με την ικανότητά της να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern), και επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα. Η Bally’s Intralot S.A. είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητα εισηγμένη νομική οντότητα από την Bally’s Corporation, με δικές της οικονομικές καταστάσεις, κεφαλαιακή διάρθρωση και κανονιστικές υποχρεώσεις βάσει του Euronext Athens και της ισχύουσας νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Παρότι ορισμένα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και εμού, κατέχουν ηγετικές θέσεις και στους δύο οργανισμούς, η οικονομική θέση και οι στρατηγικές αποφάσεις της Εταιρείας διέπονται ανεξάρτητα από το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης και τις γραμμές αναφοράς της. Η Bally’s Corporation έχει δηλώσει δημοσίως ότι η αναφορά περί «συνέχισης της δραστηριότητας» (going concern) στην υποβολή της αντανακλά το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Η Bally’s Corporation έχει δεσμεύσει σημαντικά κεφάλαια – άνω των $800 εκ. μέχρι σήμερα – για το πρόσφατα ανατεθέν έργο του καζίνο της στο Bronx της Νέας Υόρκης και αναμένει να αντλήσει την επόμενη χρηματοδότηση για το έργο, ύψους άνω των $500 εκ. Η σχετική γνωστοποίηση αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η διαδικασία χρηματοδότησης δεν έχει ολοκληρωθεί επισήμως και όχι κάποια μεταβολή στις θεμελιώδεις επιδόσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Bally’s Corporation ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά 21% κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η εμπορική/λειτουργική επίδοση της Εταιρείας, τα στρατηγικά της σχέδια και ο ισολογισμός της παραμένουν ισχυρά και ανεξάρτητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας από την διαδικασία χρηματοδότησης, που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η εν λόγω διαδικασία θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, τις λειτουργίες ή την οικονομική της θέση. Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή επικοινωνία με τους επενδυτές και θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.»