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Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping
Ναυτιλία
09:27 - 11 Αυγ 2026

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Reporter.gr Newsroom
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Η Star Bulk Carriers ακύρωσε συμφωνία για την αγορά 16 πλοίων από την Diana Shipping, υπό την προϋπόθεση της εξαγοράς της Genco Shipping & Trading.

Η Diana δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία τερματίστηκε αμοιβαία κατόπιν αιτήματος της Star Bulk. Ανέφερε ότι η λήξη της συμφωνίας δεν θα έχει καμία επίδραση στη δέσμευσή της ύψους 1,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της προτεινόμενης εξαγοράς της Genco.

Σύμφωνα με τη συμφωνία η Star Bulk θα αγόραζε 16 πλοία που ανήκαν προηγουμένως στην Genco για 470,5 εκατομμύρια δολάρια εάν η προσπάθεια εξαγοράς της Diana προχωρούσε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να πιστεύει στα πλεονεκτήματα της πρότασης της Diana αλλά αποσύρθηκε από τη συμφωνία «δεδομένης της απροθυμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Genco να διαπραγματευτεί».

Η Genco δήλωσε ότι οι σύμβουλοί της συνεργάζονται με την Diana Shipping σχετικά με την πιο πρόσφατη προσφορά εξαγοράς της ύψους 27,34 δολαρίων ανά μετοχή. Είχε απορρίψει τις προηγούμενες προσφορές εξαγοράς της Diana.

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