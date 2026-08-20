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Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή
Επιχειρήσεις
16:10 - 20 Αυγ 2026

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Walmart διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, σε μια ασυνήθιστη απόκλιση που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση, καθώς η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον υποτονικής ανάπτυξης.  

Ειδικότερα, οι συγκρίσιμες πωλήσεις των καταστημάτων της εταιρείας που λειτουργούν για τουλάχιστον έναν χρόνο, εξαιρουμένων των καυσίμων, αυξήθηκαν κατά 2,6% στο δεύτερο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις, αλλά βρέθηκε κάτω και από την πιο απαισιόδοξη εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg.

Πρόκειται, μάλιστα, για τον βραδύτερο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια, με τις πιέσεις στις τιμές στον τομέα των φαρμακείων να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την επιβράδυνση.

Η αρνητική έκπληξη αποτυπώθηκε και στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς η μετοχή της Walmart υποχώρησε έως και 7,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη. Μέχρι το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης, πάντως, η μετοχή είχε ενισχυθεί κατά 2,6% από τις αρχές του έτους.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, John David Rainey, ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακές διαπραγματεύσεις για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι αναμενόταν στον τομέα υγείας και ευεξίας της Walmart. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένες πιέσεις θεωρούνται προσωρινές, ωστόσο εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα και μέσα στην επόμενη χρονιά.

Εάν εξαιρεθεί ο κλάδος υγείας, η εικόνα στην αμερικανική αγορά εμφανίζεται σαφώς καλύτερη. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ η Walmart συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν οι χαμηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το βοδινό κρέας.

Παρά τη χαμηλότερη του αναμενομένου επίδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο, η διοίκηση προχώρησε σε αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη. Η εταιρεία έχει αρχίσει να λαμβάνει επιστροφές από δασμούς και αξιοποιεί τα συγκεκριμένα ποσά για να προχωρά σε νέες μειώσεις τιμών.

Τα αποτελέσματα της Walmart θεωρούνται σημαντικός δείκτης της κατάστασης της αμερικανικής οικονομίας, δεδομένου του μεγέθους και της πελατειακής βάσης της εταιρείας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές επισκέφθηκαν τα καταστήματα περίπου όσο και πέρυσι, ωστόσο δαπάνησαν λιγότερα χρήματα σε κάθε επίσκεψη.

Οι καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα περιόρισαν περισσότερο τις αγορές τους, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα, οι καταναλωτές γενικότερα εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί, αναζητώντας προσφορές και χαμηλότερες τιμές πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Αντίθετα, ισχυρότερη δυναμική παρουσίασαν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, με την Walmart να προσελκύει παράλληλα περισσότερους καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος, οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ευκολία και την ταχύτητα των online αγορών.

Την ίδια στιγμή, το ανταγωνιστικό περιβάλλον στον αμερικανικό κλάδο λιανικής γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό. Η Target εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, ενώ οι Kroger και Costco προχωρούν σε επιθετικές μειώσεις τιμών στα τρόφιμα, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη θέση τους και να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

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