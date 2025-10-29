Κέλλας: Αγώνας δρόμου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές των αγροτών

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Στα προβλήματα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom.

Ο κ. Κέλλας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους αγρότες, εξαιτίας των «γνωστών γεγονότων» που σημειώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον περασμένο Ιούλιο.

Όπως τόνισε, «γίνεται αγώνας δρόμου από τους υπαλλήλους του Οργανισμού» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αποκάλυψε ότι το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τους υπουργούς Χατζηδάκη, Τσιάρα και Πιερρακάκη, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να το ψηφίσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς αποτελεί ένα από τα τρία ορόσημα που έχει θέσει η Κομισιόν.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έως τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει στις Βρυξέλλες το νέο σχέδιο δηλώσεων ΟΣΔΕ και τους κανόνες χαρτογράφησης.

«Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 2,5 δισ. ευρώ που λαμβάνει ετησίως ο αγροτικός κόσμος», δήλωσε ο υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

Το χρονοδιάγραμα των πληρωμών

Ο κ. Κέλλας ανακοίνωσε ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας το εξής χρονοδιάγραμμα:

Πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου: Επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς πλαφόν.

Εντός του μήνα: Καταβολή προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550–600 εκατ. ευρώ (70% του συνολικού ποσού).

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου: Πληρωμή 178 εκατ. ευρώ για τις ζημιές στην παραγωγή (Μέτρο 23) και 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία.

Δεκαπέντε ημέρες μετά την προκαταβολή: Πληρωμή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές της άνοιξης.

«Ο θυμός των αγροτών είναι δικαιολογημένος», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα πληρωθεί τίποτα χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους».

Το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Αναφερόμενος στις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο».

Όπως είπε, έχουν ήδη ζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα περίπου 22,5 εκατ. ευρώ από 1.000 ΑΦΜ, με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

«Δεν θα υπολογίσουμε πολιτικό κόστος», τόνισε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί εμπλοκής “γαλάζιων” στελεχών, σημείωσε: «Η κυβέρνηση εξαρχής πρότεινε εξεταστική επιτροπή και τώρα αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχε. Δεν είναι γαλάζιοι, είναι παντός χρώματος».

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο»

Για το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχει συσταθεί επιστημονική επιτροπή καθηγητών κτηνιατρικής από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, η οποία συνεδριάζει καθημερινά.

Διέψευσε κατηγορηματικά ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμούς: «Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος που να έχει εμβολιάσει για την ευλογιά. Όποιος λέει το αντίθετο διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από τον ΕΟΦ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν θανατωθεί περίπου 350.000 ζώα, ωστόσο η κατάσταση «δείχνει να αποκλιμακώνεται».

Τα κρούσματα έχουν σχεδόν μηδενιστεί στη Θεσσαλία, αλλά επιμένουν σε Σέρρες, Αχαΐα και Ημαθία.

«Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα μικροκομματικά οφέλη και να υπάρξει κοινή γραμμή για το καλό της κτηνοτροφίας», σημείωσε.

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκαν 10 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς και ότι η διαδικασία για νέα πληρωμή έχει ήδη ξεκινήσει.

«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε μέσο για να στηρίξει όσους έχασαν τα κοπάδια τους», τόνισε, κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι».

Τέμπη: Κανείς δεν μπορεί να μονοπολεί την ευαισθησία

Τέλος, ο κ. Κέλλας σχολίασε τη χθεσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκε «ειρηνικά και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις».

Επισήμανε ότι συνομίλησε με συγγενή θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, η οποία του εξέφρασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

«Της είπα ότι είμαι στη διάθεσή της ανά πάσα στιγμή, να βοηθήσω όπου και όσο μπορώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να μονοπωλεί την ευαισθησία».