Καύσιμα: Τα «κλειδιά» για το νέο πακέτο επιδοτήσεων

Στοχευμένα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έναντι των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τη Δευτέρα (23/3) το μεσημέρι, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε, δε, κι από μια υπόμνηση ότι ενδεχόμενα να υπάρξουν κι άλλες παρεμβάσεις. “Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια διαταραχή λίγων μηνών ή για μια πιο παρατεταμένη περίοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε όλα μας τα όπλα μεμιάς”, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

“Αν παραταθεί η κρίση θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για μονιμότερα μέτρα η απάντηση είναι όχι. Θα πηγαίνουμε μήνα μήνα όπως το 2022 και θα βλέπουμε τι χρειάζεται” συμπλήρωσε, καθώς, όπως είπε “όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία”

Ο χρόνος εφαρμογής

Στο μεταξύ για την εφαρμογή τους αναμένεται να κατατεθεί Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, “Πρώτιστος στόχος είναι”, όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, “να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός”

Να σημειωθεί ότι με βάση τον κ. Πιερρακάκη, παράλληλα, οι εξαγγελίες αυτές δεν επηρεάζουν το “το καλάθι της ΔΕΘ” καθώς χρηματοδοτούνται είτε από την υπεραπόδοση της οικονομίας, είτε από τα αντισταθμιστικά μέτρα αύξηση της φορολογίας στα κέρδη σε διαδικτυακά καζίνο.

Τα μέτρα

Αναλυτικότερα, τα “κλειδιά” για τα μέτρα, που αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Απριλίου για το ντίζελ και πριν το Πάσχα για το fuel pass έχουν ως εξής:

Πρώτον επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει κόστος 51 – 106 εκατ. ευρώ.

Αφορά είτε ιδιωτικά είτε εταιρικά οχήματα και είναι δηλαδή καθολική.

Σε σχέση με το χρόνο που θα περάσει στην ‘αντλία’ η εν λόγω έκπτωση, με βάση τον κ. Πετραλιά, εκτιμάται σε 4-5 μέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου καθεστώτος.

Το fuel pass

Παράλληλα προβλέπεται επιδότηση στη βενζίνη που έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο έχει κόστος 130 εκατ. ευρώ.

Το νέο fuel pass, αυτό θα δοθεί με τα 50 ευρώ σε μία πληρωμή. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Οι χρόνοι

Τα χρήματα αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα σε 3-4 μήνες.

Στόχος είναι μέχρι το Πάσχα να μπορουν οι πολίτες να αξιοποιήσουν το ποσό αυτό.

Το όφελος

Το όφελος ανά λίτρο για 70 λίτρα μηνιαία κατανάλωση για αυτοκίνητα είναι μέχρι τα 60 ευρώ στη νησιωτική Ελλάδα - 50 ευρώ στην ηπειρωτική με την ψηφιακή κάρτα - και για 42 λίτρα για μοτοσυκλέτες είναι 35 και 20 για νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, αντίστοιχα. Για μετρητά η έκπτωση “κουρεύεται” κατά 10 ευρώ στα αυτοκίνητα και 5 ευρώ στις μοντοσυγκλέτες.

Με ψηφιακή κάρτα

Η ενίσχυση για την αμόλυβδη θα έχει τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Δηλαδή, το ποσό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα POS των ταξί και των μέσων μαζικής μεταφοράς, δηλαδή, όπως και το 2022 όσον αφορά τον τρόπο χρήσης του.

Δικαιούχοι

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση στη βενζίνη είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου. Κι όπως τόνιαν οι υπουργοί, στο “ντίζελ πρέπει η παρέμβαση να γίνει οριζόντια. Στη βενζίνη, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο.

Ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Το fuel pass, με βάση όσα ανακοινώθηκαν, δίνεται σαν κίνητρο για να σταματήσει κάποιος να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και να πάρει τα ΜΜΜ που είναι σταθερές οι τιμές τους, για αυτό και δίνεται μόνο σε ιδιοκτήτες οχημάτων

Η επιλογή για στοχευμένο μέτρο στη βενζίνη έγινε ώστε να μην επωφεληθούν τουρίστες και μεγάλα εισοδήματα.