«Πετάνε» οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια: Ανησυχία για καύσιμα και ελλείψεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:53 - 14 Μάι 2026

«Πετάνε» οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια: Ανησυχία για καύσιμα και ελλείψεις

Reporter.gr Newsroom
Οι υψηλότερες τιμές εισιτηρίων για τους αεροπορικούς ταξιδιώτες στην Ευρώπη είναι «αναπόφευκτες» λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).

Παρότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει πρόσφατα τους ναύλους στην Ευρώπη εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης, ο Willie Walsh δήλωσε ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επ’ αόριστον το επιπλέον κόστος.

Μιλώντας στο BBC, ανέφερε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες πως η αεροπορική βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις καυσίμων μέσα στο καλοκαίρι, αν και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Ωστόσο, επισήμανε ότι ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν ξανά αύριο, οι επιπτώσεις από τις διαταραχές που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές μέχρι και το επόμενο έτος.

Ο Willie Walsh, που εκπροσωπεί τη διεθνή αεροπορική βιομηχανία, δήλωσε ότι τα καύσιμα αεροσκαφών εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή ανησυχία.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ξεκάθαρες πως προς το παρόν δεν διαπιστώνουν έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών».

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ως συνέπεια της σύγκρουσης στο Ιράν, είχε δραματική επίδραση στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων και προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη — και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο — εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από την περιοχή και ήδη αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο στη χρήση αμερικανικού τύπου καυσίμου αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, εφόσον η μετάβαση γίνει προσεκτικά.

Την Τετάρτη, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Dan Jorgensen, δήλωσε ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού μακροπρόθεσμα.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο διευθύνων σύμβουλος της Tui, Sebastien Ebel, ο οποίος είπε ότι δεν περιμένει ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ο Walsh υποστήριξε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τους Βρετανούς αερομεταφορείς.

«Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο χρονισμός», εξήγησε.
«Συνήθως παρατηρείται αύξηση 25% στις πτήσεις και στις ανάγκες καυσίμων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τον Μάρτιο.

Η ανησυχία είναι ότι, αν δεν εξασφαλιστούν εγκαίρως επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.»

Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευχθούν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχει ήδη αποτυπωθεί στο κόστος των διηπειρωτικών πτήσεων, με ορισμένα εισιτήρια να παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη αεροπορικών εταιρειών, σε ορισμένες ευρωπαϊκές διαδρομές οι τιμές έχουν μειωθεί, καθώς οι εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις για να προσελκύσουν επιφυλακτικούς ταξιδιώτες.

Ο Walsh, πάντως, επέμεινε ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να διαρκέσει.

«Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», είπε.

«Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξουν εκπτώσεις για να ενισχυθεί η ζήτηση… αλλά μακροπρόθεσμα είναι αναπόφευκτο ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα περάσουν και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.»

Πρόσθεσε ακόμη ότι η διαταραχή στην προμήθεια αργού πετρελαίου και οι ζημιές σε διυλιστήρια στον Κόλπο σημαίνουν πως, ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα, οι τιμές των καυσίμων δύσκολα θα υποχωρήσουν γρήγορα.

«Όπως κι αν το δει κανείς, θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες ακόμη και ίσως επεκταθεί και μέσα στο επόμενο έτος», ανέφερε.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης πρόσθεσε ότι οι προμηθευτές καυσίμων διατηρούν «αποθέματα ασφαλείας» για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος και ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον αεροπορικό κλάδο ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι πτήσεις. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα που θα βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες να καταρτίζουν ρεαλιστικά προγράμματα πτήσεων, ώστε να αποφεύγονται οι τελευταίας στιγμής αναταράξεις και να προστατεύονται οι καλοκαιρινές διακοπές των ταξιδιωτών.

