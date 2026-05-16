Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου
Εργασιακά
12:01 - 16 Μάι 2026

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Reporter.gr Newsroom
Κατά το διάστημα από 18 έως 22 Μαΐου πρόκειται να καταβληθούν συνολικά 64,85 εκατομμύρια ευρώ σε 81.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16,85 εκατομμύρια ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Παράλληλα, στο διάστημα από 18 έως 22 Μαΐου θα δοθούν ακόμη 14 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση αποφάσεων για καταβολή εφάπαξ παροχών.

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:

  • 16 εκατομμύρια ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες που λαμβάνουν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 17 εκατομμύρια ευρώ σε 16.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
