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Ποιοι δικαιούνται το fuel pass για την βενζίνη – Πώς επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης (πίνακες και παραδείγματα)
Οικονομία
14:16 - 23 Μαρ 2026

Ποιοι δικαιούνται το fuel pass για την βενζίνη – Πώς επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης (πίνακες και παραδείγματα)

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της Δευτέρας (23/3), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μία δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για το επόμενο δίμηνο, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.  

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, όπως εξειδικεύονται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι τα εξής:

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Μέτρο 1ο:

Περιορισμός της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα δηλαδή στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή

Συνολικό ύψος μέτρου: 51 εκατ. ευρώ από 1 έως 30 Απριλίου. Η συνολική δαπάνη θα φτάσει στα 106 εκατ. ευρώ εάν το μέτρο επεκταθεί μέχρι και 31 Μαΐου.

Εφαρμογή: Eπιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο.

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Μέτρο 2ο:

Ενίσχυση των νοικοκυριών με στοχευμένο τρόπο για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων

Συνολικό ύψος: 130 εκτ. ευρώ

Εφαρμογή: Eνίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο.

Σημειώνεται ότι:

- Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 € για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 € για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου.

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Ποιους αφορά;

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 κα καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

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Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Μέτρο 3ο:

Ενίσχυση των αγροτών για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων

Συνολική δαπάνη: 15 εκατ. ευρώ

Εφαρμογή: Επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Μέτρο 4ο:

Περιορισμός των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του γενικού πληθυσμού.

Συνολική δαπάνη: 56 εκατ. ευρώ

Εφαρμογή: Θεσπίζεται αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν.

Σημειώνεται ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται.

Εν προκειμένω, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πέρα από τα παραπάνω 4 μέτρα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανακοίνωσε και ένα μέτρο ακόμη, το οποίο αφορά στην τροποποίηση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Πιο αναλυτικά, το 5ο μέτρο προβλέπει:

Τροποποίηση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, «φρουτάκια» με εφαρμογή αυξημένου συντελεστή φορολόγησης.

Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Για το 2026 έχει υπολογιστεί ότι τα έσοδα θα είναι στα 50 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, «φρουτάκια» όπως παρακάτω:

- 20% για κέρδη από 100,1 έως 500 € (από 15% που είναι σήμερα).

- 30% για κέρδη άνω των 500 € (από 20% που είναι σήμερα).

*Τα κέρδη έως 100 ευρώ παραμένουν αφορολόγητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 14:31
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