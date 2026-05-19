Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»
13:15 - 19 Μάι 2026

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Reporter.gr Newsroom
Για την πορεία του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», τις ρυθμίσεις που αφορούν τη συμβασιοποίηση των ήδη εγκεκριμένων δανείων έως τα τέλη Αυγούστου, καθώς και για τα προγράμματα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και μετεγκατάστασης, μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενη στο «Σπίτι μου ΙΙ», η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βασικό εργαλείο στεγαστικής πολιτικής που δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέα ζευγάρια να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, με την απορρόφηση να φτάνει το 89%, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί περίπου 11.500 συμβασιοποιήσεις.

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι, έπειτα από αιτήματα πολιτών και παρεμβάσεις προς τον Συνήγορο του Πολίτη, το υπουργείο προχώρησε σε διορθωτική ρύθμιση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η προθεσμία της 2ας Ιουνίου 2026 παραμένει ως ορόσημο για την υπαγωγή, ωστόσο για περίπου 3.000 δικαιούχους που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία προβλέπεται πλέον δυνατότητα συμβασιοποίησης έως τις 31 Αυγούστου 2026, μέσω εθνικών πόρων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Όπως διευκρίνισε, έως τις 31 Μαΐου 2026 παραμένει ενεργή η προθεσμία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, με βασική προϋπόθεση την εξεύρεση ακινήτου και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου.

«Κανείς δικαιούχος που έχει ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία δεν θα χάσει το πρόγραμμα λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αυτόν. Δώσαμε λύση ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη συμβασιοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους ατόμων με αναπηρία, με ενίσχυση έως 14.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 1.945 ωφελούμενοι.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι κατά την υλοποίηση έχουν παρουσιαστεί καθυστερήσεις, κυρίως λόγω παραδόσεων εξειδικευμένου εξοπλισμού από το εξωτερικό, όπως αναβατόρια. Για τον λόγο αυτό, προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο επεκτείνεται σε νέες περιοχές με στόχο τη στήριξη του δημογραφικού και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να μετακινηθούν στις περιοχές που εντάσσονται στη νέα φάση, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την περιφερειακή συνοχή.

