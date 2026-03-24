Εξαγγελίες Τραμπ για Ιράν: Θέλει να τελειώσει ο πόλεμος ή προσπαθεί να χειραγωγήσει τις αγορές;

Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, οι αγορές κέρδισαν και έχασαν τρισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθώντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν και κατάπαυση πυρός για πέντε ημέρες· δηλώσεις που η Τεχεράνη έσπευσε να διαψεύσει. Ωστόσο, τα αμερικανικά μέσα έχουν ήδη αρχίσει να αναρωτιούνται: ο Τραμπ κάνει ασκήσεις διπλωματίας ή προσπαθεί να χειραγωγήσει τις αγορές;

Δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο δεν παραλείπουν να σημειώσουν ότι η πενθήμερη παύση των επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν ενδέχεται να μην είναι τόσο… αθώα όσο φαίνεται. Να μην είναι, δηλαδή, αποτέλεσμα της επιθυμίας του Αμερικανού προέδρου να καταλήξει σε μία συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά ένα ακόμη τέχνασμα για να αποπροσανατολίσει τις αγορές και να βάλει φρένο στην κατρακύλα των μετοχών και την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δυο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξίων μας στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας (23/3) στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα πλήξουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις για τις επόμενες πέντε ημέρες. Ακολούθησαν δηλώσεις του στα μέσα (Fox New, CNN) στις οποίες είπε πως «αυτοί [το Ιράν] τηλεφώνησαν, όχι εγώ» και πως έχει επαφή με κάποιον ανώτερο και «σεβαστό» ηγέτη.

Σύμφωνα με το Axios, πρόκειται για τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, με τον οποίο φέρονται να έχουν επαφές οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, τα αμερικανικά μέσα – κυρίως τα αντιπολιτευόμενα – δεν άφησαν ασχολίαστο ότι ανάρτηση του Τραμπ έγινε μόλις δύο ώρες πριν από το άνοιγμα των αμερικανικών χρηματιστηρίων, ενώ η παύση των επιθέσεων, που εξήγγειλε, λήγει με το τέλος της χρηματιστηριακής εβδομάδας του ενεργειακού τομέα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανακοίνωσή του οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών πετρελαίου, οι οποίες προηγουμένως είχαν εκτοξευθεί.

Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι η κυβέρνηση του Ιράν «δεν είχε καμία άμεση επαφή με τον Τραμπ, ούτε καν μέσω μεσαζόντων» και υποστήριξε ότι «ο Τραμπ υποχώρησε αφού άκουσε ότι οι στόχοι μας θα ήταν όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Ασία». Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε, επίσης, στο ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Το «πάρτυ» στις αγορές

Μόλις ο Τραμπ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Τεχεράνη έχουν «παραγωγικές συνομιλίες», οι αμερικανική χρηματαγορά άρχισε να «καλπάζει». Όπως παρατηρεί το αμερικανικό The New Republic, η ανάρτηση του Τραμπ έγινε στις 7:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και μέσα σε έξι λεπτά, μέχρι τις 7:10 π.μ., ο δείκτης S&P 500 είχε ανέβει κατά 240 μονάδες, προσθέτοντας 2 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης.

Μετά από 27 λεπτά ήρθε η διάψευση από την Τεχεράνη, με το Ιράν να λέει πως «δεν υπήρξε καμία επαφή», κι έτσι μέχρι τις 8:00 π.μ. ο δείκτης έχασε 120 μονάδες, διαγράφοντας 1 τρισ. δολάρια. Μιλάμε, δηλαδή, για μία διακύμανση 3 τρισ. δολαρίων μέσα σε 56 λεπτά.

«Κάθε εβδομάδα, όταν ανοίγουν οι αγορές, ο Τραμπ κάνει τέτοιες δηλώσεις για να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Ακόμη και η προθεσμία των πέντε ημερών συμπίπτει με το κλείσιμο της αγοράς ενέργειας», έγραψε στο X ο Ιρανός ακαδημαϊκός Σαγιέντ Μοχάμαντ Μαράντι, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση.

«Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, ούτε ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Η σταθερή απειλή του Ιράν τον ανάγκασε για άλλη μια φορά να υποχωρήσει», προσέθεσε ο ίδιος.

Στο σενάριο που οι δηλώσεις αυτές είναι ένα ακόμη τρικ του Αμερικανού προέδρου, το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν νέοι βομβαρδισμοί, καταλήγει το δημοσίευμα του The New Republic.