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Γαλλία: Ρεκόρ τριακονταετίας - Πάνω από το 15% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας
Ειδήσεις
23:10 - 07 Ιουλ 2025

Γαλλία: Ρεκόρ τριακονταετίας - Πάνω από το 15% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχητική αύξηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων καταγράφει το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Γαλλίας (Insee) για το 2023, καθώς πάνω από το 15% του πληθυσμού της μητροπολιτικής Γαλλίας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας,  ποσοστό πρωτοφανές από το 1996, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο σχετικός δείκτης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, 9,8 εκατομμύρια άτομα είχαν εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, το οποίο προσδιορίζεται στα 1.288 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό (το 60% του διάμεσου εισοδήματος). Μέσα σε έναν μόνο χρόνο, 650.000 άνθρωποι περιήλθαν σε συνθήκες φτώχειας, ανεβάζοντας το ποσοστό από 14,4% το 2022 σε 15,4% το 2023.

«Θα πρέπει να πάμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1970 για να βρούμε παρόμοια επίπεδα φτώχειας», δήλωσε ο Μισέλ Ντιέ, επικεφαλής του τμήματος εσόδων και διαβίωσης του Insee, επισημαίνοντας πως τα στοιχεία είναι τα πιο ανησυχητικά των τελευταίων 30 ετών.

Η μελέτη δεν περιλαμβάνει τους κατοίκους των υπερπόντιων εδαφών, τους άστεγους και όσους διαμένουν σε ιδρύματα, κάτι που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο φτώχειας ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Τι οδήγησε στην αύξηση της φτώχειας

Η εντυπωσιακή επιδείνωση της εικόνας αποδίδεται κυρίως:

  • Στη διακοπή των έκτακτων επιδομάτων, όπως τα επιδόματα για τον πληθωρισμό που χορηγήθηκαν το 2022 για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.
  • Στην αύξηση των μικροεπιχειρηματιών με πολύ χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς από το κοινωνικό κράτος.

Το Ίδρυμα για τη Στέγαση των Μη Προνομιούχων (πρώην Ίδρυμα Αββά Πιερ) χαρακτήρισε τα στοιχεία «ανησυχητικά, αλλά αναμενόμενα», τονίζοντας τις επιπτώσεις από την άρση των μέτρων στήριξης.

Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, Μανουέλ Ντομέργκ, επισήμανε ότι:

  • Οι διακοπές ηλεκτρικού και φυσικού αερίου λόγω απλήρωτων λογαριασμών έχουν εκτοξευτεί.
  • Ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώνουν ότι κρυώνουν στο σπίτι τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
  • Υπάρχει έντονη αύξηση στις εξώσεις.

Το Ίδρυμα ζητά την άμεση εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Έκκληση για επαναφορά μέτρων στήριξης

Τα ευρήματα της μελέτης επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, ενώ αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία, μετά τις πρόσφατες εκλογές και τις κοινωνικές εντάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2025 - 09:54
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