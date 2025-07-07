Βουλή: Ψηφίστηκε στην επιτροπή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τις δημόσιες συμβάσεις - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), που αφορά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων, την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και την ενίσχυση της έννομης προστασίας στον τομέα αυτό.

Το πλήρες όνομα του νομοσχεδίου είναι: «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής».

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, η οποία διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το ΚΚΕ καταψήφισε το σχέδιο νόμου, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης –ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας– δήλωσαν επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο εισάγει:

Σύστημα πιστοποίησης και επιμόρφωσης υπαλλήλων που εμπλέκονται στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Νέες διαδικασίες για την προετοιμασία και ανάθεση έργων, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την αύξηση της απορροφητικότητας πόρων.

Ρυθμίσεις για την έννομη προστασία σε περιπτώσεις προσφυγών, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ταχύτητα.

Εκσυγχρονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής, ενισχύοντας την παραγωγική βάση της περιοχής.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή ολοκληρώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί θα ξεκαθαρίσει και η στάση των κομμάτων που δήλωσαν επιφύλαξη, με το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης επί ορισμένων διατάξεων να παραμένει ανοιχτό.