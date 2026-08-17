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«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φορολογικές παραβάσεις 1 στα 2 τουριστικά πλοία
Φορολογία
21:07 - 17 Αυγ 2026

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φορολογικές παραβάσεις 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας, σύμφωνα με την αρχή, όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στο πλαίσιο συνδυασμένης και στοχευμένης επιχείρησης.

Πρόκειται για δράση, με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων.

Οι ελεγκτές βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία, όπου δένουν τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη, και έκαναν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων
  • Στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ
  • Στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών
  • Στην τήρηση και επίδειξη των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων

Από τα 26 τουριστικά σκάφη, που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις (παραβατικότητα 46%).

Οι παραβάσεις αφορούσαν:

  • Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων
  • Μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων
  • Είσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ με μετρητά
  • Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο

Η συνολική αξία, που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος στις επιχειρήσεις-παραβάτες, με περαιτέρω αξιοποίηση και διασταύρωση των διαθέσιμων φορολογικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, επέκταση σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους, τονίζει η ΑΑΔΕ στην ανακοίνωσή της.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2026 - 21:38
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