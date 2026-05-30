ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων
21:59 - 30 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Reporter.gr Newsroom
«Η χώρα καθημερινά χάνει τη μάχη της στεγαστικής κρίσης και είναι πλέον καθαρό πως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να γυρίσει το παιχνίδι» αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνεχίζει ο Κώστας Τσουκαλάς: «Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,6%.

Ένας στους τέσσερις πολίτες στη χώρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη. Ο δείκτης ενοικίων HICP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει φτάσει το 113,4 και παρουσιάζει σωρευτική αύξηση 22,9 % για την περίοδο 2022-2025.

Η χώρα δεν περνά μια στεγαστική δυσκολία αλλά βρίσκεται πλέον σε μόνιμο καθεστώς στεγαστικής πίεσης με συνέπειες στην κοινωνική συνοχή.

Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς.

Η κυβερνητική εμμονή σε λάθος λύσεις, η συνεχιζόμενη αδράνεια στοιχίζει στη χώρα, υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών.

Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να συζητήσει το αναλυτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στέγαση. Όταν άλλες χώρες επενδύουν στη στέγη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει πως δε βλέπει το πρόβλημα.

Η Ισπανία προωθεί 50.000 κατοικίες για κοινωνική και προσιτή στέγαση, η Πορτογαλία έχει θεσπίσει επίδομα επιτοκίου στεγαστικών δανείων και άλλες χώρες ασκούν ενεργητικές πολιτικές. Η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο με προσιτή στέγη, γιατί η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων».

