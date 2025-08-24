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Φοιτητική στέγαση: Ακριβά, λίγα και παλιά τα διαθέσιμα διαμερίσματα
Ακίνητα
21:30 - 24 Αυγ 2025

Φοιτητική στέγαση: Ακριβά, λίγα και παλιά τα διαθέσιμα διαμερίσματα

Reporter.gr Newsroom
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Κάθε χρόνο, η προσπάθεια εύρεσης φοιτητικής κατοικίας για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους γίνεται πιο δύσκολη. Η προσφορά ακινήτων δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, ενώ οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Στην ήδη δύσκολη αυτή συνθήκη έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη πρόβλημα: τα μικρού μεγέθους διαμερίσματα, που είναι κατάλληλα για φοιτητές, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, είναι κατά κύριο λόγο παλαιάς κατασκευής. Συχνά δεν είναι ανακαινισμένα, κάτι που τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά ή λειτουργικά για τους φοιτητές που αναζητούν αξιοπρεπή και πρακτική κατοικία.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Geoaxis, η μέση ηλικία ενός τυπικού φοιτητικού διαμερίσματος στις βασικές φοιτητουπόλεις της χώρας κυμαίνεται μεταξύ 30 και 45 ετών, ενώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη φτάνει τα 48 και 51 χρόνια αντίστοιχα. Η Κομοτηνή παρουσιάζει τη μικρότερη μέση ηλικία, με τα ακίνητα να είναι περίπου 21 ετών.

Αναιμική οικοδομική δραστηριότητα και αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Η έλλειψη νεόδμητων κατοικιών αποδίδεται κυρίως στην περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν να διαθέτουν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα για μακροχρόνιες ενοικιάσεις, όπως οι φοιτητικές. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε δημοφιλείς περιοχές του κέντρου της Αθήνας, αλλά και σε τουριστικές ζώνες της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ζωγράφου, παραδοσιακής φοιτητικής γειτονιάς της Αθήνας. Εκεί, η Geoaxis καταγράφει αύξηση 17% στον αριθμό ακινήτων που προσφέρονται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με το 2024, και 30% σε σχέση με το 2023.

Διαθεσιμότητα και ενοίκια: Ελάχιστα τα διαμερίσματα με προσιτές τιμές

Έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates δείχνει ότι η διαθεσιμότητα σε φοιτητικά διαμερίσματα μικρής επιφάνειας (έως 50 τ.μ., από 1ο όροφο και πάνω, με ενοίκιο έως 300 ευρώ) είναι εξαιρετικά χαμηλή:

  • Στο κέντρο της Αθήνας: μόλις 1,04%.
  • Στα δυτικά προάστια: 3,1%.
  • Στα νότια και βόρεια προάστια και στον Πειραιά: μηδενική.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αγγελίες σε ιστοσελίδες, τα περισσότερα φοιτητικά ακίνητα που προσφέρονται με μίσθωμα έως 300-350 ευρώ είναι έως 30 τ.μ., χωρίς ανακαίνιση, και βρίσκονται σε δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, οι οποίες δεν προτιμώνται από τους φοιτητές.

Από την άλλη, 9 στις 10 κατοικίες έως 50 τ.μ. στο κέντρο έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, ενώ 7 στις 10 κοστολογούνται πάνω από 501 ευρώ μηνιαίως.

Σημαντικές αυξήσεις στα ενοίκια - Ακόμη πιο έντονη η πίεση

Όπως δείχνουν οι έρευνες, οι τιμές των ενοικίων στα φοιτητικά ακίνητα, όπως και γενικά στην αγορά, έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η Geoaxis καταγράφει μεσοσταθμική ετήσια αύξηση 7,3% στις τιμές φοιτητικής στέγασης σε 6 βασικές φοιτητουπόλεις. Από το 2016 έως το 2025, η συνολική αύξηση φτάνει το 110%.

Αναλυτικά:

  • Αθήνα: +12,6% σε σχέση με πέρυσι, +147% σε σύγκριση με το 2016.
  • Θεσσαλονίκη: +5,8% ετησίως, +108% από το 2016.
  • Πάτρα: +5,5% (2024-2025), +128% από το 2016.
  • Βόλος: +8,3% (2024-2025), +106% από το 2016.
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